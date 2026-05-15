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生活成本太高就「雞蛋換剪髮」 以物易物美國正流行

聯合新聞網／ 綜合報導
有客人以一箱雞蛋換取剪髮服務。示意圖，非當事人。圖／ingimage
有客人以一箱雞蛋換取剪髮服務。示意圖，非當事人。圖／ingimage

通膨壓力與生活成本高漲的夾擊下，美國紐約與各大城市的美容產業，正悄悄掀起一股看似復古、實則非常現代的交易方式：以物易物。從睫毛嫁接換美甲、刺青換修眉，到一杯飲料換剪髮，這種不使用現金的「技能交換」模式，正在社群媒體與沙龍之間快速蔓延。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這股風潮並非突然出現，而是自然而然演變而成。28歲的紐約創業者漢娜．李（Hannah M. Le）表示，自己在2024年搬到紐約後，就開始用自家髮圈當「貨幣」，用來交換美容服務。起初這只是臨時替代方案，沒想到逐漸演變成固定社交與交易模式，甚至在朋友圈引發流行。

類似案例在TikTok也時有所聞。髮型師迪迪（Didi，@itsthecurlsforme）分享，她曾接受客人用「一箱雞蛋」換取替客人兒子剪髮，也曾用剪髮交換保母週末顧孩子，甚至還換過穿耳洞和全家寫真拍攝。她表示，自己非常喜歡以物易物，不但能善用自己的技能，又能換取需要的服務，可說是一舉兩得。

美甲與彩妝師卡絲（Cass，@cassprostudios）則在TikTok分享自己「先接睫毛再幫對方做美甲」的交換過程，吸引不少網友在下方留言。紐澤西一名美容師羅斯瑪莉（Rosemary，@glowedbyrose）也用自己的修眉服務換刺青，讓交易升級成藝術合作。

這些看似實際的交換，其實反映了現實的經濟壓力。根據美國生活成本統計，一般家庭年支出約6萬1334美元（約新台幣193萬5000元），單人每月平均支出約4716美元（約新台幣14萬8000元），其中光住房就可能吃掉約1800美元（約新台幣5萬6000元）。

財務教練施奈德（AJ Schneider）指出，這股風潮本質上是「用時間取代金錢的流動」。在紐約等高物價城市，越來越多人開始用技能、服務甚至人際關係作為替代貨幣。

不過業界也有人提醒，交換並不等於免費。資深彩妝師加巴德（Amanda Gabbard）表示，以物易物雖然有助合作與曝光，但專業價值仍應被尊重，「曝光不能取代合理報酬」。她建議業者應該是「策略性交換」，而非變成「習慣性交換」，否則容易低估自身技術價值。

隨著社群推波助瀾，這種「非現金經濟」正逐漸從小眾行為變成城市生活的一部分。對某些人而言，這不只是省錢方式，更是一種重新定義價值的社交實驗。

紐約 社交 通膨 省錢

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