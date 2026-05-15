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影／野鹿吃發酵水果後路上狂轉圈 法國警方急提醒：小心醉鹿

聯合新聞網／ 綜合報導
法國警方捕捉到野鹿喝醉的模樣。示意圖／ingimage
法國警方捕捉到野鹿喝醉的模樣。示意圖／ingimage

法國東部索恩-盧瓦爾省（Saône-et-Loire）近日發生一起有趣的動物誤食事件。一隻疑似「喝醉」的鹿在鄉間道路上搖搖晃晃、繞圈亂走，讓警方嚇得趕緊提醒駕駛人提高警覺，避免發生碰撞意外。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，當地憲兵隊（gendarmerie）在社群媒體上發布這隻野鹿「喝醉」的影片。影片中一隻鹿在路邊行動異常，不僅步伐不穩，甚至還莫名在原地繞圈移動，看起來就像喝醉般的「微醺上路」。

根據警方說明，春季時野生動物容易誤食發酵果實、嫩芽或腐爛植物，果實中的天然糖分在酵母作用下會產生乙醇，也就是與啤酒、葡萄酒相同的酒精成分。當動物攝取後，就可能出現類似「醉酒」的行為反應。

警方指出，像這樣的「醉鹿」並非單純趣聞，反而可能構成道路安全威脅。這些動物因為喝醉，可能突然橫越馬路、行動遲緩，甚至在路中央停滯不動，行為完全無法預測，在夜間或鄉間小路更容易引發車禍。

警方在貼文中也以幽默口吻提醒：「如果遇上『森林開胃酒』喝多了的班比（指小鹿），可千萬別開快車。」警方提醒，駕駛若在林地或鄉間道路遇到類似情況，應立即減速、避免急轉方向盤，並保持高度警戒。

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