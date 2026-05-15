聽新聞
0:00 / 0:00
影／野鹿吃發酵水果後路上狂轉圈 法國警方急提醒：小心醉鹿
法國東部索恩-盧瓦爾省（Saône-et-Loire）近日發生一起有趣的動物誤食事件。一隻疑似「喝醉」的鹿在鄉間道路上搖搖晃晃、繞圈亂走，讓警方嚇得趕緊提醒駕駛人提高警覺，避免發生碰撞意外。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，當地憲兵隊（gendarmerie）在社群媒體上發布這隻野鹿「喝醉」的影片。影片中一隻鹿在路邊行動異常，不僅步伐不穩，甚至還莫名在原地繞圈移動，看起來就像喝醉般的「微醺上路」。
根據警方說明，春季時野生動物容易誤食發酵果實、嫩芽或腐爛植物，果實中的天然糖分在酵母作用下會產生乙醇，也就是與啤酒、葡萄酒相同的酒精成分。當動物攝取後，就可能出現類似「醉酒」的行為反應。
警方指出，像這樣的「醉鹿」並非單純趣聞，反而可能構成道路安全威脅。這些動物因為喝醉，可能突然橫越馬路、行動遲緩，甚至在路中央停滯不動，行為完全無法預測，在夜間或鄉間小路更容易引發車禍。
警方在貼文中也以幽默口吻提醒：「如果遇上『森林開胃酒』喝多了的班比（指小鹿），可千萬別開快車。」警方提醒，駕駛若在林地或鄉間道路遇到類似情況，應立即減速、避免急轉方向盤，並保持高度警戒。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。