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拚生意不忘祭五臟廟！黃仁勳北京美食清單曝光 一喝「豆汁兒」秒喊：什麼東西

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拚生意不忘祭五臟廟！黃仁勳北京美食清單曝光 一喝「豆汁兒」秒喊：什麼東西？

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在最後一刻登上美國總統專機出訪中國一事，在這次川習會各種嚴肅的報導和分析中意外成為新聞亮點，而他人到了中國，依舊還是鎂光燈焦點。 法新社
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在最後一刻登上美國總統專機出訪中國一事，在這次川習會各種嚴肅的報導和分析中意外成為新聞亮點，而他人到了中國，依舊還是鎂光燈焦點。 法新社

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳在最後一刻登上美國總統專機出訪中國一事，在這次川習會各種嚴肅的報導和分析中意外成為新聞亮點，而他人到了中國，依舊還是鎂光燈焦點。

川習會15日進入第二天，兩國政治經貿角力仍在進行中，但從各社群平台上流傳的影片可看到，黃仁勳當天身穿招牌皮衣，現身北京街頭。就如同他到台灣或南韓一樣，一定會品嘗當地的特色美食。一段影片顯示，這次他造訪了北京知名的方磚廠69號炸醬麵（南鑼鼓巷店），但可能因店內客滿沒有座位，黃仁勳一行人就直接端著碗，站在店門口大吃特吃了起來，他還誇讚「好吃」。

之後黃仁勳還喝了「蜜雪冰城」的蜜桃四季春，並品嚐棗花酥、沾糕等小吃。他還挑戰號稱是北京最強傳統食物「豆汁兒」，結果一喝下去便直呼：「這是什麼東西？」

黃仁勳14日晚間也出席了中方在人民大會堂舉辦的國宴，根據白宮與多家外媒披露的菜單，有番茄龍蝦湯、香酥牛小排、北京烤鴨、豆湯鮮蔬、芥末醬慢燉鮭魚等，黃仁勳這趟看來口福不淺。

黃仁勳去年到南韓拜訪三星電子會長李在鎔、現代汽車會長鄭義宣，三人就在首爾江南韓式炸雞店邊吃炸雞邊喝燒啤，場面熱鬧被形容是「炸雞啤酒高峰會」。他若來到台灣，除了在科技方面的新進展，美食清單更成媒體每次必追焦點，這些餐館之後自然都成了饕客們的朝聖地。

黃仁勳 NVIDIA 輝達

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