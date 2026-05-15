快訊

平價幼兒園全台58區不足 專家喊話：別再只拚數量

「美不需要荷莫茲開放 中國更依賴這條航道」川普一句話刺激油價上漲

又一個短命首相？英國逼宮施凱爾提前下台

聽新聞
0:00 / 0:00

包裹奇幻漂流5年才寄到！日郵局留紙條道歉 網笑：根本是時空膠囊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名網友近日收到一件5年前的包裹。 示意圖／ingimage
日本一名網友近日收到一件5年前的包裹。 示意圖／ingimage

網購包裹比預計時間晚送達、從國外郵寄回國的物品多花了幾個月的時間才寄到的事時有所聞，但根據日媒「ねとらぼ」報導，有一件「歷經滄桑」的國際船運包裹，遲到整整5年才寄達日本，實在令人難以置信。這名網友近期收到5年前的包裹，包裹上還貼著郵局的致歉聲明，更引起許多網友熱烈討論，驚呼這簡直像是一場時空旅行。

網友@saboteng23於日前發文分享這件奇聞。他收到一件附帶陌生紙條的國際包裹，上面寫著郵局的道歉：「此國際小包自寄出日算起，經過相當長的一段時間才抵達日本。造成您的不快與困擾，我們深感抱歉，懇請見諒。另外，若您決定拒收本包裹，請務必保持未拆封狀態。」令人訝異的是，仔細看這張從荷蘭發出的寄件單，寄出日期竟然是2021年8月。

這份歷經5年才寄達的包裹，裡頭裝著該名網友當年購買的動畫《少女☆歌劇 Revue Starlight》北美版特別限定版商品。萬幸的是，即使經過十分漫長的等待，收件人對這部作品的熱愛絲毫未減，收到實體商品依然感到相當開心。

這篇充滿戲劇性的貼文迅速在網路上爆紅，吸引超過491萬次點閱。許多網友對包裹漂流多年卻仍安然無恙感到嘖嘖稱奇，紛紛留言笑稱：「這5年來，它去哪裡流浪了？」、「這寄件單上還有寫『優先寄送（Priority）』耶」、「這根本是時光膠囊了吧！」。這場漫長的包裹奇幻漂流，意外為枯燥的日常增加了一絲不可思議的趣味。

包裹 郵局 日本

延伸閱讀

離婚拖欠贍養費！遭前妻擄走痛毆 大阪男子戴手銬衝警局求救

揮別強震陰霾！日「寶可夢足湯」開幕 皮卡丘將進駐能登機場

慶生送蛋糕太老套！名古屋居酒屋出奇招：幾歲就送幾顆煎餃

保冷劑爆缺貨潮！中東戰火燒到蛋糕 日本多家甜點店取消免費

相關新聞

包裹奇幻漂流5年才寄到！日郵局留紙條道歉 網笑：根本是時空膠囊

網購包裹比預計時間晚送達、從國外郵寄回國的物品多花了幾個月的時間才寄到的事時有所聞，但根據日媒ねとらぼ報導，有一件「歷經滄桑」的國際船運包裹，遲到整整五年才寄達日本，實在令人難以置信。這名網友近期收到五年前的包裹，包裹上還貼著郵局的致歉聲明，更引起許多網友熱烈討論，驚呼這簡直像是一場時空旅行。

夫妻離婚只能選一個人當家長？日本為何廢除「離婚後單獨親權制」？

2023年台日跨國婚姻的離婚與親權爭議登上媒體版面時，台灣與日本社會出現了截然不同的反應。台灣輿論多半聚焦在「搶孩子」、「帶小孩回日本」、「不給探視」等情緒性討論，將該事件簡化為跨國婚姻的愛恨糾葛。但許多法律實務者真正關注的，卻是此事件的核心問題：為何日本的親權制度，總是讓孩子在父母離婚後，被迫「失去其中一個父母」？這場親權爭議，也恰好落在日本家族法劇烈轉型的時間點上。

靠拍仇恨影片爆紅 美國網紅高級餐廳吃霸王餐又惹議

美國一名網紅日前在高級牛排館直播，吸引不少網友觀看。不過他在店員阻止拍攝後，不但拒絕支付餐費，還在現場大聲吼叫，最後遭到警方逮捕。

「1997年出生」忘記刪掉！美國28歲女假扮高中生翻車遭逮

美國紐約一名28歲女子竟假冒16歲少女，成功混進高中校園上課近兩週，還拿到正式學生證。不過最後女子身分曝光，不是被老師識破，而是因為自己忘記刪掉社群媒體帳號，結果遭到警方逮捕。

女護理師戀上精神科病患 旅館密會8個月還懷孕…下場慘了

英國一名30歲女護理師，被控與精神科男病患發展戀愛關係，並在8個月期間多次發生性行為，甚至一度懷孕，近日遭法院判刑入獄。

吃到吐要賠錢！這家吃到飽餐廳開收「嘔吐費」：太常發生

餐廳最怕遇到客人浪費食物，然而西班牙一家壽司吃到飽餐廳，常常有顧客吃到當場吐出來。為了避免類似情況一再發生，店家決定祭出「嘔吐費」，若顧客因吃太多而吐在店內，餐廳將保留加收費用的權利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。