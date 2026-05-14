靠拍仇恨影片爆紅 美國網紅高級餐廳吃霸王餐又惹議

美國一名網紅日前在高級牛排館直播，吸引不少網友觀看。不過他在店員阻止拍攝後，不但拒絕支付餐費，還在現場大聲吼叫，最後遭到警方逮捕。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，本名伊瑟利（Dalton Eatherly）的直播主「建國者查德」（Chud the Builder），經常在社群平台發布挑釁與種族歧視的直播內容。他會刻意在路上對黑人大喊侮辱種族字眼、模仿猴子叫聲，甚至稱他人為「黑猩猩」，藉此吸引流量與關注。

據警方文件指出，伊瑟利日前到美國田納西州納許維爾（Nashville）一家高級餐廳用餐，用餐過程他一邊直播，嚴重干擾其他客人，被店員要求停止拍攝。不過伊瑟利不但不配合，還開始大聲咆哮，說出種族歧視言論。

警方指出，伊瑟利當晚點了近400美元餐點（約新台幣1.2萬元），引發軒然大波後卻拒絕付款，後來還直接離開現場。警方趕赴逮捕時，他也試圖反抗，不願配合警方執法。

男子隨後被依「妨害秩序」與「拒捕」等罪名逮捕，保釋金共5000美元（約新台幣15萬元）。然而在被捕後，他不但毫無悔意，還立刻在社群平台X上發文替自己辯解，聲稱餐廳員工先對他態度惡劣，甚至繼續發布帶有種族歧視內容的貼文。

更離譜的是，他出獄數小時後又上傳新影片，對街上駕駛狂喊黑人歧視字眼，還模仿猴子聲音羞辱對方。影片曝光後，大批網友怒批他根本把「仇恨」當成流量生意。不少網友也說伊瑟利在當地「惡名昭彰」，已經被多家酒吧禁止進入。