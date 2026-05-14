「1997年出生」忘記刪掉！美國28歲女假扮高中生翻車遭逮

美國紐約一名28歲女子竟假冒16歲少女，成功混進高中校園上課近兩週，還拿到正式學生證。不過最後女子身分曝光，不是被老師識破，而是因為自己忘記刪掉社群媒體帳號，結果遭到警方逮捕。

據ODDITYCENTRAL報導，28歲女子克拉森（Kacy Claassen）上個月以假名「夏瑪拉．拉沙德（Shamara Rashad）」註冊，聲稱自己是2010年出生，剛和姊姊從俄亥俄州搬到紐約。

當時校方並未察覺異狀，不但讓她正式入學，還發給她印有假名與假年齡的學生證。她就這樣像普通高中生一樣進出校園、參加課程長達兩週。

離譜的是，克拉森雖然假扮成高中生，卻完全忘了處理自己的社群媒體。有人發現她的個人頁面上清楚寫著生日是1997年7月29日，等於實際年齡是28歲。不僅如此，社群上其中一張照片還拍到她抱著一名小女孩，而她本人也曾在貼文中提到自己有個「漂亮女兒」。

校方發現後追問女子身分，克拉森這才坦承說謊。她表示，自己是在朋友建議下才會想到冒充學生，因為希望能夠獲得更多社會福利補助。警方認為克拉森可能是靠社會福利牟利，但目前並未公開細節。克拉森隨後遭到警方逮捕，被控「危害兒童福利」、「非法入侵」等罪名。

其實這並不是美國首次有成年人混入高中。先前也曾有一名29歲女子假扮少女重返校園，理由只是想「重溫青春歲月」。