快訊

白宮「川習會摘要」出爐！強調美中經貿合作、伊朗共識 全文未提台灣

傳砸百億元競標肯德基、必勝客經營權？統一集團回應

「飛行白宮」內裝曝光！川普空軍一號掀陸網熱議 傳能讓飛彈改道

聽新聞
0:00 / 0:00

女護理師戀上精神科病患 旅館密會8個月還懷孕…下場慘了

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一名30歲女護理師，被控與精神科男病患發展戀愛關係，並在8個月期間多次發生性行為，甚至一度懷孕，近日遭法院判刑入獄。圖／AI生成
英國一名30歲女護理師，被控與精神科男病患發展戀愛關係，並在8個月期間多次發生性行為，甚至一度懷孕，近日遭法院判刑入獄。圖／AI生成

英國一名30歲女護理師，被控與精神科男病患發展戀愛關係，並在8個月期間多次發生性行為，甚至一度懷孕，近日遭法院判刑入獄。

根據《每日郵報》報導，該名男病患因法律原因不得公開姓名。他曾因蓄意傷人罪入獄，之後依《精神健康法》轉送精神醫療機構，並在院內認識護理師莉迪亞梅．格林（Lydia-May Green）。

2024年2月，男病患曾透過Instagram向莉迪亞梅示愛，稱她是「世界上最美的女人」。法院指出，莉迪亞梅當時原本有伴侶，但該段感情後來破裂。

從2024年5月起，莉迪亞梅開始預訂旅館，並與該名病患入住。檢方指出，兩人在當年夏天於旅館發生性行為，警方也在她手機中查獲多段兩人親密影像與照片。

後來，莉迪亞梅在11月至12月初期間進行驗孕，並將懷孕消息告訴該名病患，對方還稱她是「baby momma」（孩子的媽）。不過法院指出，莉迪亞梅之後流產，並曾將流產相關照片傳給對方。

兩人的關係在2024年除夕結束，莉迪亞梅還寫下一封告別信。不過2025年1月10日，該名病患向院方透露自己曾與莉迪亞梅交往，並出示兩人的合照，事件因此曝光。

法院審理時指出，莉迪亞梅曾向一名在醫院工作的朋友承認：「我知道我是自願投入的」、「我的確愛上了他」。但部分親友曾建議她不要承認這段關係，她也被指刪除影像，疑似試圖銷毀證據。

檢方律師威廉．伊格爾斯通（William Eaglestone）表示，這名病患患有自閉症、注意力不足過動症（ADHD）及思覺失調情感障礙，並有複雜心理健康需求。醫師漢娜．圖古德（Hannah Toogood）指出，這段關係對病患造成「重大心理傷害」與「痛苦」，也可能延誤他的出院與康復進程。

辯方律師湯瑪斯．史丹威（Thomas Stanway）則表示，這段關係並非「誘導」或「脅迫」，因為是男方主動追求莉迪亞梅，兩人之間也帶有合意性質。不過辯方也坦言，莉迪亞梅曾接受工作上的界線訓練，明白這段關係並不適當，並已表達悔意。

辯方還提到，莉迪亞梅長期在高風險罪犯病房工作，每班工時長達14.5小時，當時身心狀態不佳，才做出錯誤判斷。辯方形容，這段關係可能是莉迪亞梅人生中「最糟糕的決定」。

最終，莉迪亞梅承認自2024年2月至10月期間，與一名精神障礙男子發生性行為等共7項罪名。法官莫伊拉．麥克米蘭（Moira MacMillan）判處她28個月有期徒刑。

護理師 英國 懷孕 醫院

延伸閱讀

親嘴照外流！結婚23年人夫爆出軌僧侶 被抓包喊「愛死老公」還邀妻3人行

山東婦67歲產女、7年後病倒 娃哄媽喝奶讓網友鼻酸

山東婦67歲產女、7年後病倒 娃哄媽喝奶讓網友鼻酸

慣老公逼「履行同居」妻提告性侵 法官因這關鍵不受理

相關新聞

女護理師戀上精神科病患 旅館密會8個月還懷孕…下場慘了

英國一名30歲女護理師，被控與精神科男病患發展戀愛關係，並在8個月期間多次發生性行為，甚至一度懷孕，近日遭法院判刑入獄。

吃到吐要賠錢！這家吃到飽餐廳開收「嘔吐費」：太常發生

餐廳最怕遇到客人浪費食物，然而西班牙一家壽司吃到飽餐廳，常常有顧客吃到當場吐出來。為了避免類似情況一再發生，店家決定祭出「嘔吐費」，若顧客因吃太多而吐在店內，餐廳將保留加收費用的權利。

驚悚瞬間…女攝影師蹲街頭拍摩托車特技 被好友正面高速衝撞亡

一名年輕的女攝影師在拍攝好友的摩托車特技時，意外遭到失控的摩托車撞擊，最終不治...

影／加拿大離奇車禍！機車撞汽車「高掛紅綠燈」誇張畫面路人看傻

加拿大溫哥華三角洲市5月9日（周六）有機車在十字路口與汽車相撞，被撞飛的機車戲劇性的飛向交通燈，懸掛在半空。據悉，機車車手受重傷但無生命危險，私家車司機沒有受傷。

親嘴照外流！結婚23年人夫爆出軌僧侶 被抓包喊「愛死老公」還邀妻3人行

泰國早前發生1宗令人咋舌、涉及宗教與倫理的出軌醜聞。當地1名結婚23年的人妻透過律師公開控訴，大爆其丈夫長期出軌，而外遇對象竟然是當地1座知名寺廟的僧侶。這段「男男關係」破壞婚姻之餘，更匪夷所思的是，丈夫在事情敗露後非但沒有悔意，竟還向妻子提出「3人行」的要求，令原本貌似穩固的家庭徹底崩壞。

業餘的？歹徒大麻店縱火變自焚落荒逃 犯案紅色油桶意外爆紅

美國密西根州門羅市（Monroe）近日發生一起縱火搶案，兩名嫌犯駕駛偷來的吉普休旅車衝撞進入當地大麻零售店Pure Cannabis Outlet，企圖縱火洗劫，結果卻因操作失誤反「引火上身」，整起犯案過程不僅失控，還被監視器完整拍下，畫面宛如黑色喜劇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。