女護理師戀上精神科病患 旅館密會8個月還懷孕…下場慘了

英國一名30歲女護理師，被控與精神科男病患發展戀愛關係，並在8個月期間多次發生性行為，甚至一度懷孕，近日遭法院判刑入獄。

根據《每日郵報》報導，該名男病患因法律原因不得公開姓名。他曾因蓄意傷人罪入獄，之後依《精神健康法》轉送精神醫療機構，並在院內認識護理師莉迪亞梅．格林（Lydia-May Green）。

2024年2月，男病患曾透過Instagram向莉迪亞梅示愛，稱她是「世界上最美的女人」。法院指出，莉迪亞梅當時原本有伴侶，但該段感情後來破裂。

從2024年5月起，莉迪亞梅開始預訂旅館，並與該名病患入住。檢方指出，兩人在當年夏天於旅館發生性行為，警方也在她手機中查獲多段兩人親密影像與照片。

後來，莉迪亞梅在11月至12月初期間進行驗孕，並將懷孕消息告訴該名病患，對方還稱她是「baby momma」（孩子的媽）。不過法院指出，莉迪亞梅之後流產，並曾將流產相關照片傳給對方。

兩人的關係在2024年除夕結束，莉迪亞梅還寫下一封告別信。不過2025年1月10日，該名病患向院方透露自己曾與莉迪亞梅交往，並出示兩人的合照，事件因此曝光。

法院審理時指出，莉迪亞梅曾向一名在醫院工作的朋友承認：「我知道我是自願投入的」、「我的確愛上了他」。但部分親友曾建議她不要承認這段關係，她也被指刪除影像，疑似試圖銷毀證據。

檢方律師威廉．伊格爾斯通（William Eaglestone）表示，這名病患患有自閉症、注意力不足過動症（ADHD）及思覺失調情感障礙，並有複雜心理健康需求。醫師漢娜．圖古德（Hannah Toogood）指出，這段關係對病患造成「重大心理傷害」與「痛苦」，也可能延誤他的出院與康復進程。

辯方律師湯瑪斯．史丹威（Thomas Stanway）則表示，這段關係並非「誘導」或「脅迫」，因為是男方主動追求莉迪亞梅，兩人之間也帶有合意性質。不過辯方也坦言，莉迪亞梅曾接受工作上的界線訓練，明白這段關係並不適當，並已表達悔意。

辯方還提到，莉迪亞梅長期在高風險罪犯病房工作，每班工時長達14.5小時，當時身心狀態不佳，才做出錯誤判斷。辯方形容，這段關係可能是莉迪亞梅人生中「最糟糕的決定」。

最終，莉迪亞梅承認自2024年2月至10月期間，與一名精神障礙男子發生性行為等共7項罪名。法官莫伊拉．麥克米蘭（Moira MacMillan）判處她28個月有期徒刑。