快訊

白宮「川習會摘要」出爐！強調美中經貿合作、伊朗共識 全文未提台灣

傳砸百億元競標肯德基、必勝客經營權？統一集團回應

「飛行白宮」內裝曝光！川普空軍一號掀陸網熱議 傳能讓飛彈改道

聽新聞
0:00 / 0:00

吃到吐要賠錢！這家吃到飽餐廳開收「嘔吐費」：太常發生

聯合新聞網／ 綜合報導
西班牙一家壽司吃到飽餐廳，常常有顧客吃到當場吐出來，為了避免類似情況一再發生，店家決定祭出「嘔吐費」。圖／AI生成
西班牙一家壽司吃到飽餐廳，常常有顧客吃到當場吐出來，為了避免類似情況一再發生，店家決定祭出「嘔吐費」。圖／AI生成

餐廳最怕遇到客人浪費食物，然而西班牙一家壽司吃到飽餐廳，常常有顧客吃到當場吐出來。為了避免類似情況一再發生，店家決定祭出「嘔吐費」，若顧客因吃太多而吐在店內，餐廳將保留加收費用的權利。

根據知名網路媒體《Oddity Central》報導，西班牙塞維亞省赫爾韋斯（Gelves）的餐廳Sushi Toro表示，近幾個月來，店內發生多起顧客因過度進食而嘔吐的事件，不僅影響其他用餐客人，也增加現場服務、管理與清潔衛生負擔，因此才決定採取措施。

餐廳張貼告示提醒顧客，若客人因吃太多而嘔吐，餐廳有權加收額外費用，用以補償相關損失。店方也說明，餐廳平時努力維持出餐效率與環境衛生，希望顧客能配合，因為這類情況已經影響到店內其他用餐者。

不過，目前尚不清楚若顧客真的在店內嘔吐，實際會被收取多少費用。報導指出，Sushi Toro的價格依照星期與用餐時段不同，約落在16.9歐元至23.9歐元之間（約新台幣620元至880元）。

吃到飽 西班牙 餐廳 壽司

延伸閱讀

慶生送蛋糕太老套！名古屋居酒屋出奇招：幾歲就送幾顆煎餃

美國來的客人嫌不夠辣！小吃店求「再給一次機會」：一定送醫

中市日式拉麵店她吃了狂拉 上網問釣出一堆批評文 食安處採樣稽查

大胃王挑戰遇刁難？吃貨網紅被要求骨頭重啃、付低消 負評爆炸店家急回應

相關新聞

女護理師戀上精神科病患 旅館密會8個月還懷孕…下場慘了

英國一名30歲女護理師，被控與精神科男病患發展戀愛關係，並在8個月期間多次發生性行為，甚至一度懷孕，近日遭法院判刑入獄。

吃到吐要賠錢！這家吃到飽餐廳開收「嘔吐費」：太常發生

餐廳最怕遇到客人浪費食物，然而西班牙一家壽司吃到飽餐廳，常常有顧客吃到當場吐出來。為了避免類似情況一再發生，店家決定祭出「嘔吐費」，若顧客因吃太多而吐在店內，餐廳將保留加收費用的權利。

驚悚瞬間…女攝影師蹲街頭拍摩托車特技 被好友正面高速衝撞亡

一名年輕的女攝影師在拍攝好友的摩托車特技時，意外遭到失控的摩托車撞擊，最終不治...

影／加拿大離奇車禍！機車撞汽車「高掛紅綠燈」誇張畫面路人看傻

加拿大溫哥華三角洲市5月9日（周六）有機車在十字路口與汽車相撞，被撞飛的機車戲劇性的飛向交通燈，懸掛在半空。據悉，機車車手受重傷但無生命危險，私家車司機沒有受傷。

親嘴照外流！結婚23年人夫爆出軌僧侶 被抓包喊「愛死老公」還邀妻3人行

泰國早前發生1宗令人咋舌、涉及宗教與倫理的出軌醜聞。當地1名結婚23年的人妻透過律師公開控訴，大爆其丈夫長期出軌，而外遇對象竟然是當地1座知名寺廟的僧侶。這段「男男關係」破壞婚姻之餘，更匪夷所思的是，丈夫在事情敗露後非但沒有悔意，竟還向妻子提出「3人行」的要求，令原本貌似穩固的家庭徹底崩壞。

業餘的？歹徒大麻店縱火變自焚落荒逃 犯案紅色油桶意外爆紅

美國密西根州門羅市（Monroe）近日發生一起縱火搶案，兩名嫌犯駕駛偷來的吉普休旅車衝撞進入當地大麻零售店Pure Cannabis Outlet，企圖縱火洗劫，結果卻因操作失誤反「引火上身」，整起犯案過程不僅失控，還被監視器完整拍下，畫面宛如黑色喜劇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。