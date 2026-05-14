吃到吐要賠錢！這家吃到飽餐廳開收「嘔吐費」：太常發生

餐廳最怕遇到客人浪費食物，然而西班牙一家壽司吃到飽餐廳，常常有顧客吃到當場吐出來。為了避免類似情況一再發生，店家決定祭出「嘔吐費」，若顧客因吃太多而吐在店內，餐廳將保留加收費用的權利。

根據知名網路媒體《Oddity Central》報導，西班牙塞維亞省赫爾韋斯（Gelves）的餐廳Sushi Toro表示，近幾個月來，店內發生多起顧客因過度進食而嘔吐的事件，不僅影響其他用餐客人，也增加現場服務、管理與清潔衛生負擔，因此才決定採取措施。

餐廳張貼告示提醒顧客，若客人因吃太多而嘔吐，餐廳有權加收額外費用，用以補償相關損失。店方也說明，餐廳平時努力維持出餐效率與環境衛生，希望顧客能配合，因為這類情況已經影響到店內其他用餐者。

不過，目前尚不清楚若顧客真的在店內嘔吐，實際會被收取多少費用。報導指出，Sushi Toro的價格依照星期與用餐時段不同，約落在16.9歐元至23.9歐元之間（約新台幣620元至880元）。