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驚悚瞬間…女攝影師蹲街頭拍摩托車特技 被好友正面高速衝撞亡

聯合新聞網／ 綜合報導
女攝影師在拍照，結果被好友騎車迎面高速衝撞死亡。圖擷自X
女攝影師在拍照，結果被好友騎車迎面高速衝撞死亡。圖擷自X

在俄羅斯莫斯科一名年輕的女攝影師克塞尼亞（Ksenia Dobromilova）在拍攝好友馬克西姆（Maxim Zaviryukha）的摩托車特技時，意外遭到失控的摩托車撞擊，最終不治。

據英國《太陽報》報導，這起悲劇發生於5月5日，克塞尼亞受邀到博爾沙亞多羅戈米洛夫斯卡亞街協助拍攝。當時，她蹲在馬路上專注於拍攝好友馬克西姆的特技動作。不幸的是，馬克西姆在表演過程中失去了控制，直接撞向克塞尼亞。這次猛烈的撞擊讓她當場倒地，並造成嚴重的頭部受傷和多處骨折。

救護人員迅速抵達現場，對她進行了緊急救治，隨後將她送往醫院。然而，克塞尼亞因傷勢過重，在救護車上宣告不治。她不僅是一位專業攝影師，還是當地知名的重機網紅，發生意外的消息震驚了眾多車友與粉絲。

肇事的馬克西姆也在事故中受傷，他的肩膀和手臂受到挫傷，腳踝則出現扭傷，但他表示不需要住院治療。

俄羅斯警方已針對此事件展開調查，馬克西姆可能面臨過失致死的指控。他在接受詢問時表示，這起事件完全是意外，並對克塞尼亞的死感到無比痛心。

這起事件引發了社交媒體上的廣泛討論，許多人對於這樣的意外感到震驚，並表達了對克塞尼亞的哀悼。

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