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影／加拿大離奇車禍！機車撞汽車「高掛紅綠燈」誇張畫面路人看傻
加拿大溫哥華三角洲市5月9日（周六）有機車在十字路口與汽車相撞，被撞飛的機車戲劇性的飛向交通燈，懸掛在半空。據悉，機車駕駛受重傷但無生命危險，私家車司機沒有受傷。
綜合外媒報導，三角洲市警方於5月9日下午3點左右接到報案稱，網絡影片顯示，快速駛來的機車在斯科特路（Scott Road）、第72大道與第120街的十字路口撞上一輛正在轉彎的汽車。
機車駕駛傷勢嚴重，但沒有生命危險，已送院治療，另一輛私家車司機則沒有受傷。
網絡圖片和影片顯示，掛在交通燈上的機車引來許多路人圍觀。三角洲市消防部門後在Facebook上發表聲明稱，消防人員在事故後將機車安全的從交通信號燈桿上移走」。
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文章授權轉載自《香港01》
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