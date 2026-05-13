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日本熊襲頻傳…北海道公司生產機器「怪獸狼」嚇熊 獲大量訂單

中央社／ 東京13日綜合外電報導
日本去年熊襲致死人數創新高後，北海道一家生產凶惡外型機器狼的公司接獲大量訂單。路透
日本去年熊襲致死人數創新高後，北海道一家生產凶惡外型機器狼的公司接獲大量訂單。路透

日本去年熊襲致死人數創新高後，北海道一家生產凶惡外型機器狼的公司接獲大量訂單。這款產品名為「怪獸狼」，功能如同稻草人，擁有閃爍的紅眼睛，還能發出嚎叫和咆哮聲來嚇跑野生動物。

法新社報導，總部位於北海道的「太田精器」公司表示，今年已經接到約50筆訂單，超越往年全年的訂單量。

社長太田裕治告訴法新社：「我們全都是手工製作，現在真的來不及，我們請顧客等2到3個月。」

太田說：「與熊相關的安全意識，還有防範野生動物（對農作物）危害的措施，均有所提升。也有愈來愈多人認同我們的產品對於應付熊很有效。」

訂單多半來自農民、高爾夫球場業者，以及在鄉下地區從事戶外工作的人，比方說營造業。

2025至2026年間，日本全國有13人死於熊襲，是過往最高紀錄的兩倍以上。且根據官方數據，日本全國熊出沒通報件數超過5萬例，也比兩年前創下的紀錄增加逾一倍。

太田精器這款「怪獸狼」以組裝管子作為結構，外披人造毛皮並裝有喇叭，還有一張張開嘴巴、帶有威嚇感的臉孔。一套價格從4000美元左右起跳，配備電池、太陽能板、感應器、喇叭及其他裝置。

「怪獸狼」能播放超過50種預錄音效，包括人聲和電子噪音，最遠可傳到一公里外。機器狼會左右擺動頭部，雙眼的紅色LED燈會閃爍，尾巴也裝有藍色LED燈。

太田2016年推出這款產品時，目的是為防止鹿、野豬及熊對農作物造成危害，一開始還被笑說只是噱頭。

現在公司正著手升級，讓機器狼能裝上輪子追趕動物，或沿特定路線巡邏。太田也計劃開發能給健行者、釣客和學童攜帶的手持型機器狼，也在探索未來機種搭配人工智慧（AI）鏡頭的可能性。

他說：「我們希望透過我們的生產，為應對熊害盡一份心力。」

日本 北海道 熊害

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