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業餘的？歹徒大麻店縱火變自焚落荒逃 犯案紅色油桶意外爆紅

聯合新聞網／ 綜合報導
美國密西根州2名竊賊闖入一家大麻店意圖縱火行搶，沒想到反「引火自焚」，畫面全被監視器錄下，宛如黑色喜劇。圖／擷自YouTube
美國密西根州2名竊賊闖入一家大麻店意圖縱火行搶，沒想到反「引火自焚」，畫面全被監視器錄下，宛如黑色喜劇。圖／擷自YouTube

美國密西根州門羅市（Monroe）近日發生一起縱火搶案，兩名嫌犯駕駛偷來的吉普休旅車衝撞進入當地大麻零售店Pure Cannabis Outlet，企圖縱火洗劫，結果卻因操作失誤反「引火上身」，整起犯案過程不僅失控，還被監視器完整拍下，畫面宛如黑色喜劇。

根據「CLICK ON DETROIT」報導，店內監視器畫面顯示，事發當時兩名嫌犯駕車破門而入後分頭行動，其中一人負責搜刮商品，另一人則在櫃檯與店內空間傾倒汽油，準備縱火。

沒想到，歹徒點火瞬間，火勢迅速回燃，造成其中一名嫌犯全身著火，兩人驚慌逃出店外，場面相當混亂。所幸店內自動灑水系統即時啟動，迅速撲滅火勢，店家也在同日恢復營業，未造成進一步損失。

店主事後受訪直言，整起事件「根本是業餘等級的犯案」，並表示經調閱監視畫面後，認為這起事件可能具有針對性，目前已由門羅市警方以縱火與入侵竊盜方向調查，並同步公布懸賞2萬5千美元（約新台幣78.8萬元），希望民眾提供破案線索。警方也指出，嫌犯事後搭乘接應車輛逃逸，而撞入店內的車輛已確認為失竊車輛。

不過，這起原本嚴肅的刑案，卻意外在社群上掀起話題。店家行銷團隊靈機一動，將監視器畫面製作成惡搞短片，甚至把嫌犯使用的汽油桶回收再利用，改裝成員工「小費桶」，幽默寫上標語，「把危機變轉機」的創意操作反而成為店內新亮點。業者也強調，店內已投保相關保險，即使遭到破壞仍不影響正常營運。

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縱火 偷竊 大麻

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