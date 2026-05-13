快訊

買股票也算？三生肖下半年偏財運爆棚...直覺超準、貴人一直來

Sony Xperia 1 VIII旗艦登場！最貴漲近6千…還會「滾動式調整」定價嗎？官方回應了

不忍了！遭爆被籃籃當成工具人 胡瓜回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

3.3億豪宅塞不下？實境秀女星嫌公關品「弄亂家裡」 網轟：沒職業意識

聯合新聞網／ 綜合報導
英國實境節目女星露易莎‧齊斯曼（Luisa Zissman）近日因抱怨收到不請自來的公關品，引發爭議。圖擷自IG
英國實境節目女星露易莎‧齊斯曼（Luisa Zissman）近日因抱怨收到不請自來的公關品，引發爭議。圖擷自IG

英國實境節目《誰是接班人》（The Apprentice）女星露易莎‧齊斯曼（Luisa Zissman）近日因抱怨收到不請自來的公關品，引發爭議。她在Podcast節目中直言，這些未經同意送到家門口的禮物，只是在製造家中的雜物，言論曝光後，被部分網友批評「無禮又自以為是」。

《每日郵報》報導，現年38歲的露易莎在Podcast節目《LuAnna》中提到，她最近發現有包裹被放在位於英國赫特福德郡、價值約800萬英鎊（約新台幣3.3億元）豪宅的大門口。她表示，自己並未要求對方寄送，也沒有想要收到，「有人就這樣把東西放在那裡，我不想要，也沒叫他們送來。」

她打開包裹後，看見卡片上寫著「嗨露易莎，我們就在妳附近，覺得妳可能會喜歡這個」，但她透露，自己甚至還沒把東西從盒子裡拿出來，目前包裹仍放在家中雜物間。她不滿表示：「這是我不想要、沒要求，卻被放到我家門口的禮物。最讓我火大的是，這些東西只是在讓我家變得更亂。」

這番話隨即在社群上引起爭議。有小型商家與網友留言批評，認為她的態度令人不舒服，「如果不想要，可以回覆一句謝謝但不用，或是把東西捐給慈善機構、送給朋友和家人。」也有人表示，若自己經營小品牌，特地寄禮物給對方卻換來這樣的公開抱怨，一定會非常失望。

另有網友直言，「善意不用成本，如果不想收，轉送或捐掉就好，沒必要特別拿出來講。」也有人認為，既然露易莎本身是網紅，收到品牌公關品應該算是工作的一部分，不該如此抱怨。

不過，露易莎也強調，自己並非完全排斥品牌合作。她舉高端馬術品牌LeMieux為例，表示自己本來就喜歡、也常購買該品牌商品，因此若品牌主動詢問是否有興趣，她會很樂意接受，因為那確實是她平常就會買的東西。

她也提到，曾有另一個馬術品牌多次透過她的相關帳號私訊聯繫，但她因為不想收對方提供的產品而選擇不回覆。沒想到某天卻突然收到該品牌寄到住家的包裹，讓她感到疑惑：「我當時覺得很奇怪，他們怎麼會有我的地址？」

這段說法同樣引來批評。有網友認為，她願意收高端品牌的東西，卻對其他品牌態度不同，質疑這是「品牌迷思」。也有人說，小品牌總需要有人看見，若真的不想合作，只要花一分鐘回覆「謝謝但不用」即可。

但也有粉絲替露易莎說話，認為外界忽略了重點，品牌未經同意取得地址並把東西送到住處，已涉及隱私與安全問題。有人指出，如果許多公司都這樣做，甚至可能讓外界掌握她是否在家，形成安全風險。另有人也替公眾人物叫屈，表示大量包裹光是拆封、處理與轉送就可能耗費很多時間，不該把免費宣傳視為理所當然。

網紅 英國 豪宅

延伸閱讀

剛退伍贊助女友母女日本行1萬5 24歲男被一句話刺傷：太少嗎？

月子中心也要AA？男友1句話踩雷 網全看傻：快放生

母親節送禮老被罵浪費錢？網一面倒推「這招」：地方媽媽最愛

房子本身不是重點？房仲揭「有錢人買房思維」：會漲的是窗外...價差可到600萬

相關新聞

3.3億豪宅塞不下？實境秀女星嫌公關品「弄亂家裡」 網轟：沒職業意識

英國實境節目《誰是接班人》（The Apprentice）女星露易莎‧齊斯曼（Luisa Zissman）近日因抱怨收到不請自來的公關品，引發爭議。她在Podcast節目中直言，這些未經同意送到家門口的禮物，只是在製造家中的雜物，言論曝光後，被部分網友批評「無禮又自以為是」。

慶生送蛋糕太老套！名古屋居酒屋出奇招：幾歲就送幾顆煎餃

慶生除了送蛋糕，還能有什麼吸睛的創意？日本名古屋一家居酒屋推出了超狂的「生日煎餃」優惠，打破傳統框架，大方祭出「壽星今年幾歲，就能免費吃幾顆煎餃」的超強企劃。

飛機降落前多1人！達美航空孕婦突分娩 眾人協助「高空接生」

達美航空一班從亞特蘭大飛往波特蘭的航班上，孕婦在降落前突發分娩，機組人員及醫療志願者緊急協助接生，女嬰成功出生。航班在要求優先降落後安全著陸，母女均情況穩定。

水仙誤當韭菜！與豬肉、雞蛋炒一盤 日新潟一家三口食物中毒

日本新潟市發生一起家庭食物中毒意外。據NST新潟綜合電視台報導，一戶三口之家將院子裡種植的觀賞用「水仙」誤認為是「韭菜」，三人食用後隨即出現嚴重的嘔吐與腹瀉症狀，緊急送醫搶救。所幸經過治療，目前三人皆已平安出院，正逐漸康復中。

伊朗戰爭釀油墨吃緊！日本Calbee洋芋片彩色包裝變黑白 褪色版曝光

日本富士新聞網（FNN）報導，伊朗戰爭造成的原料短缺，正從能源市場一路燒進日本超市貨架。日本零食巨頭卡樂比（Calbee）11日證實，25日起「薄鹽口味」與「清湯洋蔥風味」等彩色洋芋片包裝將改成黑白設計。主要原因可能是石油衍生原料石腦油短缺，導致印刷油墨供應吃緊。戰火不光導致油價飆升，也讓洋芋片包裝暫時「褪色」。

越男越痛！2螺絲帽套生殖器 男子忍痛個多月、不能自拔腫脹變形

男人最痛！發生罕見「下體酷刑」意外，1名38歲男子於今年3月將2枚螺絲帽套在生殖器根部，但卻「不能自拔」，卡在下體整整一個多月…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。