快訊

川普啟程前往大陸 美國末日飛機罕見現蹤亞洲

NBA又一噩耗！首位公開出櫃球員柯林斯47歲癌逝 主席悼：影響力遠超籃球

「旅遊eSIM」三大電信都可申請！整理日本漫遊方案差異 這家需要先申請門號

聽新聞
0:00 / 0:00

飛機降落前多1人！達美航空孕婦突分娩 眾人協助「高空接生」

香港01／ 撰文：安琪拉
女嬰出生後，祖母謝麗爾·科利斯在航班上與孫女合照。（Facebook@sheryl collis）
女嬰出生後，祖母謝麗爾·科利斯在航班上與孫女合照。（Facebook@sheryl collis）

飛機降落前，竟多了1名乘客！達美航空（Delta Air Lines）早前一班由亞特蘭大（Atlanta）飛往波特蘭（Portland）的客機，上演了一幕驚心動魄的「高空接生」場面。機上1名孕婦在降落前突然分娩，機組人員和3名醫療志願者立即進行緊急處理，成功協助女嬰出生，母女平安。原本載有153名乘客的航班，最終以154人順利抵達。

降落前30分鐘孕婦突分娩　機組人員「緊急動員」

據美媒《ABC News》報道，事發於4月24日，從亞特蘭大飛往波特蘭的DL478的航班上，在降落前30分鐘發生了緊急醫療情況，1名孕婦突發不適，急需分娩。達美航空機組人員，以及即場願意幫忙的1名醫生和2名護士立即行動，在缺乏專業產房的情況下協助接生，眾人在機艙內緊密配合，最終幫助孕婦自然分娩。

事發時的錄音其後流出，當時1名機組人員通報：「嬰兒已經在飛機上出生了，所以，他們會帶著新生嬰兒回來。」

航班紧急優先降落　母女平安情況穩定

孕婦成功分娩後，機組人員立即向空中交通管制部門請求優先降落，航機於太平洋時間晚上約10時（香港時間下午1時或2時，視乎季節）着陸，早已在場候命的醫護人員隨即登機查看情況，並將該對母女送往當地醫院觀察，據悉前母女情況穩定。

達美航空表示：「衷心感謝機組人員及醫護志願者的專業表現，乘客的安全和健康始終是我們的首要任務，我們祝願這個新家庭一切順利。」

航司重申孕婦搭機規定　孕期出行需謹慎

達美航空在官網上聲名，不會對孕婦乘機施加任何限制，並指出不要求孕婦乘客提供任何醫療證明即可出行。針對此次緊急事件，其表示：「今後會加強對機組成員的全面醫療培訓，以應對此類情況。」

美國婦產科醫師學會（ACOG）在官網上提醒，雖然孕婦懷孕期間旅行通常安全，但可能會有風險，取決於懷孕的周數，建議孕婦在臨近預產期之前採取安全預防措施，確保旅途安全愉快，如果出現妊娠並發症，則不建議出行。

傳聞機上出生可獲終身免費搭機？

坊間盛傳在飛機上出生的嬰兒可獲「終身免費機票」，但這並非硬性規定，要看個別航空公司安排。其2020年9月，埃及航空公司由開羅飛往倫敦的MS777航班上，1名也門藉乘客即將分娩，飛行員為讓孕婦能及時被送醫，臨時改變方向，準備在德國慕尼黑緊急降落，然而飛機着陸前，飛機上1名醫生幫助孕婦平安生產。

埃及航空公司事後在社交平台上表示，給予該嬰兒「終身免費飛行資格」，但優惠僅限於開羅至慕尼黑航線。

延伸閱讀：

帶嬰兒坐飛機！準備耳塞贈乘客　網民稱病態風氣：不該讓父母卑微

幼童搭飛機「鞋底踩上餐桌板」　家長未制止被公審　網民：無家教

文章授權轉載自《香港01》

達美航空 孕婦

相關新聞

飛機降落前多1人！達美航空孕婦突分娩 眾人協助「高空接生」

達美航空一班從亞特蘭大飛往波特蘭的航班上，孕婦在降落前突發分娩，機組人員及醫療志願者緊急協助接生，女嬰成功出生。航班在要求優先降落後安全著陸，母女均情況穩定。

水仙誤當韭菜！與豬肉、雞蛋炒一盤 日新潟一家三口食物中毒

日本新潟市發生一起家庭食物中毒意外。據NST新潟綜合電視台報導，一戶三口之家將院子裡種植的觀賞用「水仙」誤認為是「韭菜」，三人食用後隨即出現嚴重的嘔吐與腹瀉症狀，緊急送醫搶救。所幸經過治療，目前三人皆已平安出院，正逐漸康復中。

伊朗戰爭釀油墨吃緊！日本Calbee洋芋片彩色包裝變黑白 褪色版曝光

日本富士新聞網（FNN）報導，伊朗戰爭造成的原料短缺，正從能源市場一路燒進日本超市貨架。日本零食巨頭卡樂比（Calbee）11日證實，25日起「薄鹽口味」與「清湯洋蔥風味」等彩色洋芋片包裝將改成黑白設計。主要原因可能是石油衍生原料石腦油短缺，導致印刷油墨供應吃緊。戰火不光導致油價飆升，也讓洋芋片包裝暫時「褪色」。

越男越痛！2螺絲帽套生殖器 男子忍痛個多月、不能自拔腫脹變形

男人最痛！發生罕見「下體酷刑」意外，1名38歲男子於今年3月將2枚螺絲帽套在生殖器根部，但卻「不能自拔」，卡在下體整整一個多月…

轉角月影花怪談／從長崎蛋糕詛咒看日治台灣的「灣妻」

九州名產「長崎蛋糕」（カステラ）是台灣人到日本旅遊時，十分青睞的甜點之一，福砂屋、文明堂想必已是知名的伴手禮品牌，更有平戶蔦屋將其裹上蛋衣與熱糖漿，並且撒上砂糖後，更加精緻化的「Casdous」（カスドース），是九州作為過去日本與西方世界接軌的根據地，所出現和洋混血的歷史結晶。

UFO？FBI檔案揭機師目擊異常光點 阿波羅17號「神秘三角形照」也曝光

美媒5月8日報導，美國國防部已開始發布有關不明飛行物（UFO）的文件，並表示公眾可對這些「不明航空現象（UAP）」自行得出結論。首批文件一共有162份資料，包括此前的國務院電文、聯邦調查局（FBI）檔案以及太空總署（NASA）的載人航天飛行記錄文字稿。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。