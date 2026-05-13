飛機降落前多1人！達美航空孕婦突分娩 眾人協助「高空接生」

飛機降落前，竟多了1名乘客！達美航空（Delta Air Lines）早前一班由亞特蘭大（Atlanta）飛往波特蘭（Portland）的客機，上演了一幕驚心動魄的「高空接生」場面。機上1名孕婦在降落前突然分娩，機組人員和3名醫療志願者立即進行緊急處理，成功協助女嬰出生，母女平安。原本載有153名乘客的航班，最終以154人順利抵達。

降落前30分鐘孕婦突分娩 機組人員「緊急動員」

據美媒《ABC News》報道，事發於4月24日，從亞特蘭大飛往波特蘭的DL478的航班上，在降落前30分鐘發生了緊急醫療情況，1名孕婦突發不適，急需分娩。達美航空機組人員，以及即場願意幫忙的1名醫生和2名護士立即行動，在缺乏專業產房的情況下協助接生，眾人在機艙內緊密配合，最終幫助孕婦自然分娩。

事發時的錄音其後流出，當時1名機組人員通報：「嬰兒已經在飛機上出生了，所以，他們會帶著新生嬰兒回來。」

航班紧急優先降落 母女平安情況穩定

孕婦成功分娩後，機組人員立即向空中交通管制部門請求優先降落，航機於太平洋時間晚上約10時（香港時間下午1時或2時，視乎季節）着陸，早已在場候命的醫護人員隨即登機查看情況，並將該對母女送往當地醫院觀察，據悉前母女情況穩定。

達美航空表示：「衷心感謝機組人員及醫護志願者的專業表現，乘客的安全和健康始終是我們的首要任務，我們祝願這個新家庭一切順利。」

航司重申孕婦搭機規定 孕期出行需謹慎

達美航空在官網上聲名，不會對孕婦乘機施加任何限制，並指出不要求孕婦乘客提供任何醫療證明即可出行。針對此次緊急事件，其表示：「今後會加強對機組成員的全面醫療培訓，以應對此類情況。」

美國婦產科醫師學會（ACOG）在官網上提醒，雖然孕婦懷孕期間旅行通常安全，但可能會有風險，取決於懷孕的周數，建議孕婦在臨近預產期之前採取安全預防措施，確保旅途安全愉快，如果出現妊娠並發症，則不建議出行。

傳聞機上出生可獲終身免費搭機？

坊間盛傳在飛機上出生的嬰兒可獲「終身免費機票」，但這並非硬性規定，要看個別航空公司安排。其2020年9月，埃及航空公司由開羅飛往倫敦的MS777航班上，1名也門藉乘客即將分娩，飛行員為讓孕婦能及時被送醫，臨時改變方向，準備在德國慕尼黑緊急降落，然而飛機着陸前，飛機上1名醫生幫助孕婦平安生產。

埃及航空公司事後在社交平台上表示，給予該嬰兒「終身免費飛行資格」，但優惠僅限於開羅至慕尼黑航線。

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文章授權轉載自《香港01》