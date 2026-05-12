油墨原料告急！日本零食大廠卡樂比洋芋片包裝將改走「黑白風」

中東戰事導致石化原料石腦油（naphtha，又稱輕油）短缺、油墨供應吃緊，日本零食大廠卡樂比（Calbee）將把洋芋片等主力產品的包裝改為黑白配色。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，這項變更將影響14項產品，適用於5月25日起出貨的商品。

卡樂比將調整範圍限縮於銷量較高的人氣商品，以避免這項決定為整體業務帶來更廣泛影響。

自美國與以色列聯手對伊朗發動攻擊以來，原油價格大幅飆升。重要石化原料石腦油短缺，也使印刷油墨重要原料溶劑與樹脂供應吃緊。

卡樂比表示，「中東局勢緊張」導致原料供應不穩。許多其他食品製造商也面臨類似情況。

食品公司伊藤火腿米久控股（Itoham YonekyuHoldings）社長浦田寬之5月1日在財報說明會上表示：「未來將難以維持色彩鮮豔的包裝。」

他說：「產品包裝可能變得較為簡樸，例如改採黑白設計。」

一家中型飲料製造商也決定，自5月底起，將停止為其代工生產的15款益生菌飲料產品進行部分包裝印刷。