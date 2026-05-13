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慶生送蛋糕太老套！名古屋居酒屋出奇招：幾歲就送幾顆煎餃

聯合新聞網／ 綜合報導
名古屋一家煎餃店推出別具心裁的壽星優惠。示意圖，非文中店家煎餃。 圖／ingimage
名古屋一家煎餃店推出別具心裁的壽星優惠。示意圖，非文中店家煎餃。 圖／ingimage

慶生除了送蛋糕，還能有什麼吸睛的創意？日本名古屋一家居酒屋推出了超狂的「生日煎餃」優惠，打破傳統框架，大方祭出「壽星今年幾歲，就能免費吃幾顆煎餃」的超強企劃。據日媒FNN報導，這項由「大眾酒場 New Kamura」推出的壽星方案，顧客只需在前一次消費中加入店家官方LINE帳號，系統便會在生日前夕發送專屬優惠券。

為了避免浪費食物，店家明訂規則：這些煎餃僅限內用，不可打包外帶也不得剩食。若擔心吃不完，壽星也能依個人食量，選擇少於自己實際年齡的顆數。目前這項活動已在名古屋市內的三家分店同步實施。

除了極具創意的行銷手法之外，這家店的煎餃品質也毫不馬虎。主打的招牌「名古屋餃子」5顆原價495日圓（約台幣100元），堅持從擀皮到包餡皆在店內手工製作，內餡不僅包入愛知縣產的鮮甜蔬菜，還大手筆使用名古屋土雞熬製的高湯，鎖住鮮美肉汁。

為了增添在地風味，店家更特製了獨門沾醬，選用愛知縣岡崎市著名的「八丁味噌」調製而成。濃郁醇厚的味噌醬汁帶點微辣，讓許多初次品嚐的顧客十分驚豔，直呼這款鹹香夠味的創意餃子與啤酒簡直是絕配。業者表示，因為一般餐廳送甜點類慶生已經太常見，所以才想出這個讓人印象深刻的「生日煎餃」，希望能帶給顧客更難忘的生日體驗。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

生日 名古屋 日本

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