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越男越痛！2螺絲帽套生殖器 男子忍痛個多月、不能自拔腫脹變形

香港01／ 撰文：艾曼達
越南一男子的生殖器被2枚螺絲帽緊緊套住，已經出現了嚴重腫脹與變形。示意圖／ingimage
越南一男子的生殖器被2枚螺絲帽緊緊套住，已經出現了嚴重腫脹與變形。示意圖／ingimage

男人最痛！越南安江省發生罕見「下體酷刑」意外，當地1名38歲男子於今年3月將2枚螺絲帽套在生殖器根部，但卻「不能自拔」，卡在下體整整一個多月，男子最終因難以忍受劇痛前往醫院求醫。醫生在手術室內動用切割工具進行「拆彈手術」，費盡力氣終於將螺絲帽切開取出；惟男子的生殖器已出現發黑潰爛，而且部分組織壞死。

2枚螺絲帽套住生殖器一個多月

綜合越南傳媒報導，當地的芹苴中央綜合醫院於5月5日公布1宗罕見的病例，安江省1名38歲男子在4月27日的晚間被送往該院，男子的生殖器被2枚螺絲帽緊緊套住，已經出現了嚴重腫脹與變形。男子坦承生殖器被螺絲帽套住已有一個多月，其間能勉強維持正常排尿，他因心存僥倖心理，所以未去求醫。

其中1顆螺絲帽距男子生殖器根部僅1厘米

經醫院泌尿科檢查，套在生殖器的是2枚六角形金屬螺絲帽，直徑約3厘米，厚度約1厘米，這2枚螺絲帽緊緊的勒住該男子的生殖器，其中一枚螺絲帽距男子生殖器根部僅一厘米！醫生決定當晚手術。

生殖器部分組織已經壞死

由於螺絲帽質地過於堅硬，加上套入時間過長，一般的方法無法將螺絲帽取出，經過醫療團隊的評估，最終決定要使用手持式切割機除去螺絲帽。手術歷時40分鐘，螺絲帽切除的過程十分順利，但其後發現男子的生殖器根部已經出現了明顯的潰爛，還有滲血情況，部分組織更已壞死，醫生隨即對男子傷口進行處理，目前恢復情況良好，預計數天內可出院。

醫生警告：沒能及時解除異物，恐切除生殖器

據越南芹苴中央綜合醫院泌尿科主任張功成「Trương Công Thành」指出，病人在生殖器套入環狀異物，會阻斷局部血液循環及回流，導致生殖器引發腫脹。他警告如果未能及時就醫，將會面臨嚴重感染和永久性損傷，如果不幸發生深度壞死，可能需要切除生殖器。

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文章授權轉載自《香港01》

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