UFO？FBI檔案揭機師目擊異常光點 阿波羅17號「神秘三角形照」也曝光

美媒5月8日報導，美國國防部已開始發布有關不明飛行物（UFO）的文件，並表示公眾可對這些「不明航空現象（UAP）」自行得出結論。首批文件一共有162份資料，包括此前的國務院電文、聯邦調查局（FBI）檔案以及太空總署（NASA）的載人航天飛行記錄文字稿。

美國國防部5月8日在社群平台發文，稱這批資料此前從未公開，後續也將分批發布更多文件。公眾可通過連結自行查閱已公布的文件，強調儘管往屆美國政府阻礙民眾關注此類問題，但總統川普（Donald Trump）「致力於向公眾最大限度地公開訊息，公眾最終可自行判斷這些文件所包含的訊息」。

聲明還特別提及，所有文件都已經過安全審查，但其中許多材料尚未針對任何異常現象的解釋進行過分析。

根據美國國防部公布資料，其中一份文件詳細記錄了FBI對一名無人機機師的問話。該機師稱，2023年9月，他在空中看到一個「線狀物體」，其發出的光線亮度足以讓人 「看清光帶內部的層次」。FBI的問話記錄顯示，「該物體可見時長為5至10秒，隨後光芒熄滅，物體消失無蹤。」

另一份文件是1972年NASA通過阿波羅17號任務拍攝到的照片，內容是三個呈三角形排列的光點。五角大樓在隨附的圖注中表示，「目前對於這一異常現象的性質尚未達成共識」，但一項新的初步分析表明，它可能是一個「實體物體」。

報導援引專家的話呼籲說，謹慎對待這批新公開文件，並警告稱，不熟悉先進軍事技術的人士往往會對不明航空現象視頻做出誤讀和誤判。五角大樓2024年發布的報告已駁斥了「美國政府回收外星技術或確認存在外星生命證據」的說法。

今年2月，美國前總統歐巴馬（Barack Obama）在一檔節目中被問及外星人是否真實存在，他當時回答說：「真實存在，但我沒見過。它們也沒有被藏在……叫什麼來著？51區。那裡沒有地下設施，除非存在一場巨大陰謀，連美國總統也被蒙在鼓裡。」

對此，川普表示歐巴馬「說出了機密信息」，「他不該這樣做」。川普並未就此進一步說明，僅稱歐巴馬「犯了大錯」。

「不明飛行物」的說法長期以來受到各國民眾熱議，常與飛碟、外星飛船等概念有關。數年前，美國國家情報總監辦公室發布報告，以「不明航空現象」取代傳統的「不明飛行物」提法。

1969年，圖為NASA阿波羅12號在月球著陸後拍攝下的一張照片，照片經過編輯並加入分別標記為「區域1」至「區域5」的一些不明航空現象。 圖／擷自美國國防部

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文章授權轉載自《香港01》