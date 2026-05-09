報酬率飆40000%！他入獄前砸百萬「全買這檔股」 6年後資產破億驚呆

近日南韓社群平台熱傳一段傳奇故事，一名男子自稱在6年前入獄前，將全身家當投入買進「曉星重工」（Hyosung Heavy Industries），沒想到出獄後打開帳戶，資產竟暴增成驚人的1050億韓元（約新台幣22.4億元），不僅報酬率高達40000%，更讓他一躍成為大股東。

根據韓媒報導，這名網友A先生在2020年3月因案即將入獄服刑，他在進去前決定將原本要當作租屋保證金的2.61億韓元（約新台幣558萬元），以每股8530韓元（約新台幣182元）的價格全數買進3萬股的曉星重工。當時正值全球疫情爆發、該股跌至歷史最低點的時刻。

A先生在文中自嘲，如果當時沒進監獄，他可能在股價漲到1萬韓元（約新台幣214元）時就賣掉了，沒想到這場「牢獄之災」成了他最成功的投資策略。上個月出獄後，他驚覺該股已突破400萬韓元（約新台幣8.5萬元），帳戶評估總額竟高達1052.1億韓元，他震驚表示，「看到這金額完全沒頭緒，不知道該從何開始處理」。

雖然該故事的真實性仍待考證，但曉星重工近年的漲勢卻是有目共睹。受惠於全球AI產業擴張，AI數據中心對高效率變壓器、斷路器及配電設備的需求爆增。曉星重工去年營收達5.96兆韓元，營業利益達7470億韓元。

儘管這種極端獲利案例令人稱羨，但市場專家也提醒，網友應保持理性。部分分析師指出，考慮到當時曉星重工的交易量，個人投資者要在低點一次性購入如此大筆成交量，現實中難度極高。專家警告，這類訊息容易激發大眾的「FOMO（恐懼錯失）」心理，導致盲目追高，建議投資者在進場前務必審慎評估產業趨勢與風險。