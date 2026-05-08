天行者槓上川普？「星際大戰」男星發川普入墳AI圖 白宮痛批：病態

好萊塢資深男星哈米爾（Mark Hamill）近日於社群媒體發文，且附上一張美國總統川普（Donald Trump）躺在墳中的人工智慧（AI）生成圖像，白宮今天則痛批他「病態」。

在「星際大戰」（Star Wars）系列電影飾演路克．天行者（Luke Skywalker）而享譽國際的哈米爾，近日於社群媒體平台Bluesky貼文並附上AI生成圖片，圖中可看到川普閉眼躺入墳中，頭頂方向有一塊墓碑。

哈米爾的貼文寫道：「但願如此－他應該活得夠久，可看到他在期中選舉無可避免的慘敗，為他前所未見的貪腐負責，且因其無數罪行而遭彈劾、定罪和蒙羞。」

白宮則在社群媒體X平台針對此事回應說，哈米爾是「一個病態的人」。

白宮新聞團隊發文指出：「這些激進的左派瘋子就是控制不住自己。正是這種言論，在過去兩年內引發3次針對我們總統的暗殺企圖。」

哈米爾的Bluesky帳號已經撤下前述AI生成圖像，並發文澄清「他應該活得夠久，為他的罪行負責…但如果您覺得圖片不妥，我為此道歉」。