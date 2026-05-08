女兒遭調包！未婚單親媽養1年半驚覺非親生 惡劣保母「買一個還她」

泰國一名女子2022年未婚懷孕，由於和男友吵架分手，她自己生下孩子後將寶寶託付給保母，但僅托嬰5個月，保母表示自己有事，無法再照看寶寶，女子便將女兒帶回老家請祖母照料，但女兒的變化讓女子產生懷疑。

根據《Pattaya Mail》、《Khaosod》報導，隨著孩子長大，女兒膚色變深、體型也有所變化，和自己一點都不像，讓女子萌生親子鑑定的念頭，但被祖母勸退。

直到2024年，女子突然收到一則訊息，問她「我的孩子怎麼樣了？我想看看她的樣子」對方還發來一段女兒小時候的影片，讓她相當震驚。

詢問對方後，女子得知是保母買走對方的孩子，把買來的寶寶調包給女子，而女子的親生女兒下落不明，即使聯絡保母也沒有下文，甚至被封鎖。

女子報警處理，並在警方協助下進行DNA鑑定，結果顯示她和孩子並無血緣關係。警方逮捕保母後，保母承認她把女子的寶寶給了一對緬甸夫妻，再去買另一個嬰兒來還她。

當地法院判處保母10年有期徒刑，由於被告認罪，刑期減至5年，保母已獲保釋，此案仍在上訴中。至於緬甸夫妻和女子的親生女兒仍下落不明，除了警方資源，女子也尋求相關基金會協助，希望能找回女兒。