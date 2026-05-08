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醫生手術「摘錯病人器官」致死！理由超荒謬 還騙家屬是病變

聯合新聞網／ 綜合報導
開刀示意圖。圖/AI生成
開刀示意圖。圖/AI生成

美國佛羅里達一名醫生手術時「切錯病人內臟」不只未承擔責任，還試圖以荒謬的理由掩蓋自己的失誤，被捕後面臨過失殺人的罪名。

根據《紐約郵報》報導，當時該醫生正在為一名患者進行腹腔鏡脾臟切除手術，然而過程中患者出血過多最後心臟驟停死亡。結果後來調查發現，該醫生切除的根本不是脾臟，而是肝臟，且在手術過程中以視野不佳為由，將風險較低的腹腔鏡手術改為風險更高的開腹手術。

然而在接受調查時，該醫生竟表示由於當時找不到出血點，「我太慌亂了，根本分不清哪個器官是哪個」。除了理由荒謬，該醫生在患者大出血、情況緊急時未請求協助，而是將切除的器官標示為脾臟，並告訴死者妻子，死者脾臟病變嚴重，比正常大小還大4倍且轉移至身體另一側，試圖掩蓋自己把脾臟切除成肝臟的錯誤。

該醫生被控過失殺人罪，若罪名成立將面臨最高15年刑期，本案將於5月19日開庭審理。

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