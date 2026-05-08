醫生手術「摘錯病人器官」致死！理由超荒謬 還騙家屬是病變

九州名產「長崎蛋糕」（カステラ）是台灣人到日本旅遊時，十分青睞的甜點之一，福砂屋、文明堂想必已是知名的伴手禮品牌，更有平戶蔦屋將其裹上蛋衣與熱糖漿，並且撒上砂糖後，更加精緻化的「Casdous」（カスドース），是九州作為過去日本與西方世界接軌的根據地，所出現和洋混血的歷史結晶。

2026-05-08 09:45