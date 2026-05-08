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普吉島活春宮！2遊客嘟嘟車口交遭泰驅逐 列「永不入境黑名單」

香港01／ 撰文：賈桂琳
外國遊客聚集在泰國普吉島的芭東海灘。路透社
外國遊客聚集在泰國普吉島的芭東海灘。路透社

泰國旅遊勝地普吉島再爆遊客不雅醜聞。當地時間5月3日凌晨，一對外籍男女竟在行駛中的嘟嘟車內公然口交，全程被後方司機拍下並於網上瘋傳，引發泰國社會強烈譴責。泰國政府5月6日宣布，涉事的西班牙籍男子與秘魯籍女子已被驅逐出境，並列入入境黑名單，當局強調對猥褻行為採取「零容忍」標準，嚴厲整肅旅遊區歪風。

事發於5月3日凌晨約5時，社交平台Facebook專頁「爆料普吉」發布影片，影片顯示，一輛行駛中的敞篷嘟嘟車上，一名身穿白色上衣的西班牙籍男子魯本（Ruben）坐於車廂座位，其43歲秘魯籍女伴辛西婭（Cynthia）則蹲坐地上，不顧往來車輛與路人目光，公然為男子口交，行為極度露骨。

拍攝影片的泰國女網友震驚表示：「芭東常有這種事，但這是我第一次親眼見到，難道就不能等進了酒店房間再說嗎？」影片累計數十萬人次觀看，泰國網友怒批兩人行為「失禮」且無視當地法規。

當局已依移民法規定，立即將兩人驅逐出境，並正式列入泰國入境黑名單，永久禁止再次入境。（fb＠ปชส. จังหวัดภูเก็ต）
當局已依移民法規定，立即將兩人驅逐出境，並正式列入泰國入境黑名單，永久禁止再次入境。（fb＠ปชส. จังหวัดภูเก็ต）

芭東警察局接報後迅速鎖定涉事男女，並於5月4日晚間約8時30分拘捕兩人。兩人於訊問時見到照片證據，當場承認作出不雅行為。警方依「共同實施可能在公共場合造成羞辱之行為，包括暴露身體或實施其他猥褻行為」罪名起訴兩人，相關法律程序已完成，兩人已繳納罰款。

泰國政府高層對該事件高度重視。總理辦公室副發言人普洛伊塔萊·拉克什米桑昌（Ploytale Laksmisangchan）於5月6日召開記者會，強調普吉島作為世界級旅遊勝地，絕不容許任何損害國家形象的脫序行為。

她表示，普吉島移民局認定兩人行為違反泰國習俗與公共道德，嚴重破壞普吉島旅遊聲譽，已依移民法規定，立即將兩人驅逐出境，並正式列入泰國入境黑名單，永久禁止再次入境。

泰國總理兼內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）更下達指令，要求全國各旅遊景點嚴格監管遊客行為，「對於行為不當、擾亂公共秩序，或違反泰國文化價值觀的遊客，一律依法嚴懲，絕無例外」。

泰國近期發生多宗外籍人士在公開場所作出不雅行為事件，引起當地居民憂慮。今年2月，一對法國情侶亦因在嘟嘟車上演「活春宮」被逐出境；4月底再有遊客在車上暴露身體做出不雅動作。

泰國法律明確規定，公共場所實施猥褻行為可處最高5,000泰銖（約4,870新台幣）罰款，外籍人士更會面臨驅逐出境與永久黑名單的處置。泰國網友批評，部份外籍遊客誤將「自由」當「放縱」，把旅遊勝地當成「法外之地」，漠視當地法律與文化尊重。

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文章授權轉載自《香港01》

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