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日本陪酒女也「躺平」？前AV女優揭夜世界現況 她一周上2天班：很幸福

香港01／ 撰文／爆檸哥
日本前AV女優高梨亞妖在網上撰文爆料，她發現陪酒界中，確實有一部分比起收入更追求「自由」而留下來的女生。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage
日本前AV女優高梨亞妖在網上撰文爆料，她發現陪酒界中，確實有一部分比起收入更追求「自由」而留下來的女生。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

躺平文化席捲到日本陪酒界？日本不少女生為賺更多錢加入陪酒小姐行列，「陪酒女月賺逾百萬」的新聞也時有耳聞。不過，日本前AV女優高梨亞妖在網上撰文爆料，她先前跟現職陪酒的夜場小姐訪談，發現陪酒界中，確實有一部分比起收入更追求「自由」而留下來的女生。

「每個月有30萬日圓（約新台幣6萬元）左右的收入就夠了，總之不想工作。每周只排2、3天班，一次上班不超過5小時，每天都過得很幸福。」入行8年、現年30歲的Hanami（化名）說。

根據《Yahoo Japan》高梨亞妖的撰文所講，Hanami曾是個不折不扣的「工作狂」，試過連續3年早上9點到辦公室，下班後直奔夜場工作，收工要趕搭末班車，連星期六、日也會陪酒，足足上滿7天班，連店員都擔心，「妳什麼時候休息？排班減少一點也沒關係啊。」

Hanami說，她以前很熱愛工作，但某天突然清醒過來，「我到底在幹嘛？」她回過神來才發現，自己最愛的遊戲和追劇等興趣竟好幾年都沒碰了，「錢是存到了，但感覺沒有了靈魂」，於是決定把工作全都辭掉。

不少陪酒女賺錢養牛郎，但Hanami沒有找牛郎也不追星，唯一「嗜好」就是看著存款數字增加。以往瘋狂工作儲了一筆錢，近5年來，她只當「兼職」陪酒女，每星期開工幾天，一下班便馬上回家，第一件事就是打開電腦。沒上班的日子就宅在家，一天只吃一餐，除了9萬日圓（約新台幣1.8萬元）的房租外，幾乎沒有開支，過著「微退休」的躺平生活，過得很幸福。

過勞陪酒導致身體被拖垮

另一位陪酒女翔子小姐，現年34歲，入行14年，現在也是「躺平」一族。「如果我認真起來，月入100萬日圓（約新台幣20萬元）以上絕對沒問題，但我不想」。

翔子年輕時已當陪酒女，跟Hanami一樣，最初5年全年無休工作。然而，長期壓力導致身體出問題，故決定「微退休」，每星期只工作1到4天，每天開工短則2小時，長也不過6小時。不用上班的日子便用來追星、旅行或看動畫。「因為我經常出門，所以開支也頗大。但我有固定客源，我會把預約塞滿，在短時間內集中工作」。

雖然工時不定又少，但翔子基本上都能維持月入50萬日圓（約新台幣10萬元）以上，確實只要認真做就能月入數百萬，她卻故意不往上爬。「以前太過操勞，身心疲憊不堪，每天都很痛苦，甚至無緣無故地流眼淚。所以現在這種工作模式對我來說剛剛好」。

高梨亞妖表示，在夜場世界中，甚至有人出勤一次賺10萬日圓（約新台幣2萬元），一個月只上班3次，「每個人都有自己的生存之道」。

不少網友對於陪酒女都「躺平」也有不同意見，有人認為這反映年輕一代人的工作心態有變，「現在的年輕人每周工作5天，每天工作8個小時，是相當痛苦的」、「我認為這是現在年輕人追求的『理想人生』的核心生活方式」，但也有網友懷疑陪酒小姐收入低其實跟年紀有關，「已經34歲，是否真的能賺到100萬日圓的月收入嗎？」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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文章授權轉載自《香港01》

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