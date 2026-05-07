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英國19歲情侶狂省7個月就買房 不旅行、不喝酒存下頭期款

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一對年僅19歲的情侶靠著帶便當、不度假等方法存下頭期款。示意圖／ingimage
英國一對年僅19歲的情侶靠著帶便當、不度假等方法存下頭期款。示意圖／ingimage

2年前英國一對年僅19歲的情侶，靠著「極限省錢生活」，只花7個月就存到2萬英鎊（約新台幣85萬元）頭期款，成功買下三房新家。如今已成家的他們大方分享自己的省錢秘訣，希望幫其他想買房的人有存錢方向。

據《太陽報》（The Sun）報導，現年同為21歲的波琳娜（Paulina Gammon）與丈夫史丹利（Stanley）來自英國德比（Derby），在成家之前兩人都住在各自父母家。波琳娜擔任空服員，史丹利則是飛機工程師，兩人月薪各約1800英鎊（約新台幣7.6萬元）。

因為沒有搬離父母家，生活開銷相對低，波琳娜每月只付100英鎊（約新台幣4200元）房租給父母，史丹利則付170英鎊（約新台幣7200元）。兩人甚至沒有買車，除了手機費外幾乎沒有其他固定支出。

為了買房，他們徹底放棄年輕人的娛樂生活。不去夜店、不喝酒、不旅行，也幾乎不買衣服。原本每月可能花上200英鎊（約新台幣8400元）的聚會開銷，全數轉進存款帳戶。不僅如此，他們還開始自帶便當上班、減少外食與微波食品，估計每人每月能多省下60英鎊（約新台幣2500元）。

波琳娜坦言，這段期間其實很辛苦，「我們告訴自己，在付完頭期款前，絕對不能出門度假。」但也因為這樣，兩人每月各能存下1000至1500英鎊（約新台幣4.2萬至6.4萬元）。

2024年6月，兩人終於存到2萬英鎊，準備買下一棟價值16.9萬英鎊（約新台幣722萬元）的三房三衛住宅。他們準備了1萬6900英鎊（約新台幣72萬元）的頭期款，剩餘資金則用來支付律師與房貸顧問費用。

更驚人的是，搬進新家時波琳娜已懷孕3個月，後來更生下兩個孩子。如今夫妻每月房貸約1100英鎊（約新台幣4.7萬元），雖然育兒與房貸壓力不小，但夫妻倆十分樂觀，也靠經營TikTok試圖增加收入。

波琳娜和史丹利表示，年輕人如果還住在家裡，一定要趁住家裡的時候存錢。搬出家門以後開銷只會越來越多，他們就是靠著住家裡存到頭期款，也希望自己的經歷能鼓勵更多年輕人。

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