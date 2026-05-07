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每天抱人3小時年收破300萬 美國女教師轉行當「職業抱抱師」

聯合新聞網／ 綜合報導
洛芙靠著當「抱抱師」年收突破三百萬。示意圖，非當事人。圖／ingimage
洛芙靠著當「抱抱師」年收突破三百萬。示意圖，非當事人。圖／ingimage

美國一名女教師因受不了高壓教育環境，毅然辭去13年教職，轉行成為「職業抱抱師」（professional cuddler）。現在她每天只要工作近3小時，年收入就可高達10萬美元（約新台幣313萬元），而她的工作內容十分單純，只要陪陌生人擁抱、聊天，收入就會乖乖進帳。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，51歲的洛芙（Ella Love）來自紐約，之前在公立學校擔任美術老師。她表示，美國教育現場長期存在班級過大、經費不足、學生管教等問題，讓她身心俱疲。

原本擔任教職的她年薪為8萬美元（約新台幣251萬元），每天要工作超過8小時。2017年，她偶然看到一篇介紹「職業抱抱」的文章，決定花300美元（約新台幣9400元）參加課程，沒想到從此改變人生道路。

洛芙說，自己現在每小時收費150美元（約新台幣4700元），有些客戶只預約1小時，也有人一次抱9小時。她坦言，多數客戶其實是經濟條件不錯的中年男性，而且很多人都是已婚身分。

她表示，這些客戶其實並非想外遇，而是在婚姻中失去親密感與情感交流。「很多夫妻早就漸行漸遠，他們想維持婚姻，但內心非常孤獨。」洛芙曾經遇到客戶在擁抱過程中情緒潰堤，也有不少人告訴她自己心中的秘密，甚至有人邊哭邊回憶童年創傷。

雖然工作需要肢體接觸，但洛芙強調這一切「跟性無關」。她會事先面談客戶，並制定嚴格規範。如果有人試圖越界，她會立刻中止。她也坦言，偶爾還是會遇到客戶出現生理反應，但她會冷靜提醒對方不能付諸行動。

除了陪伴孤獨的成年人，洛芙也服務自閉症族群。洛芙認為，很多客戶其實只是缺乏安全感與情感連結，而不是單純想被抱。不過這份工作也讓她的感情生活變得複雜。她坦言，要和自己交往，需要非常有安全感與信任感的伴侶，「因為這份工作實在和太多人太親密了。」

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