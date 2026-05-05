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孩子全目睹…海量換妻族湧入全球最大天體營 記者揭荒謬海灘活春宮

聯合新聞網／ 綜合報導
海灘示意照。圖／ingimage
海灘示意照。圖／ingimage

現代生活步調緊湊，有人休假時會選擇窩在家慵懶度日，也有人選擇到戶外接觸大自然替自己充電。不過，法國南部度假勝地阿格德角（Cap d'Agde），同時也是全球最大的天體營，近期湧入來自世界各地的大量換妻族（swingers），甚至有人不顧一旁經過的孩子，當眾在海灘上演活春宮

根據「太陽報」報導，阿格德角最多可容納近4萬名遊客，一名知情人士表示，阿格德角曾是推崇自由、尊重裸體文化的觀光聖地，但隨著換妻族數量逐漸增加，昔日追求健康、舒適與反璞歸真的自然生活已不再，甚至有遊客在海灘上演活春宮，讓阿格德角淪為無拘無束的荒淫地帶。

此外，一名約30年前和丈夫搬來阿格德角的英國婦人芭芭拉（Barbara），隨著換妻族湧入，崇尚自然的天體營愛好者和換妻族之間形成一條界線分明的壁壘。芭芭拉提到，因為這群換妻族的荒謬事蹟，即使夏天來臨，但她卻再也不願踏進海灘。根據她推估，目前阿格德角的天體主義者（naturist）和換妻族的占比，約為6比4。

雖然在阿格德角的街道、超市等地，看見光溜溜的遊客是稀鬆平常的事情，但記者威廉（William J. Furney）透露一起海灘上令人震驚的事件。威廉表示，某一天海灘上一對男女突然忘情地上演活春宮，甚至有數十名男子圍觀並自慰。威廉提到，令人感到尷尬的是，有時會有帶著孩子的家庭經過，但大膽在海灘做愛的人卻毫不在意，甚至享受眾人圍觀的眼神。

儘管脫序行為頻傳，但阿格德角並非不法地帶，芭芭拉提到警察會全天候監控海灘，街道上也有標語警告遊客請勿當眾進行性行為，違反最重可處一年監禁與1萬5千歐元（約新台幣55.4萬元）罰款。

另外，阿格德角雖然在2008年曾發生天體愛好者與換妻族之間的嚴重衝突，但目前雙方氣氛已逐漸緩和。一名當地房仲兼作家維多利亞（Victoire Baume）表示，阿格德角聞名全球的天體營文化吸引眾多遊客，即使在新冠肺炎疫情最嚴峻的時期，村莊一天多達7千人染疫，但海灘並未沒落，反而在疫情後復甦、吸引更多遊客。

活春宮 法國 性行為 做愛 觀光

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