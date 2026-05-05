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跳到內衣滑落！日偶像沒發現台上全力熱舞 「走光照」瘋傳網卻不罵了

聯合新聞網／ 綜合報導
日本偶像Rikacha發文分享「舞台事故」，自爆在演出時內衣滑落。圖／取自Rikacha （りかちゃ）X@ol_rikacha
日本偶像Rikacha發文分享「舞台事故」，自爆在演出時內衣滑落。圖／取自Rikacha （りかちゃ）X@ol_rikacha

偶像在舞台上奮力表演的模樣，可說是許多粉絲眼中的高光時刻，但若不慎「春光外洩」，恐成為令人難忘的一筆。日本偶像Rikacha日前在演出時出大包，她疑似因過於賣力演出、全身汗如雨下，竟意外導致「內衣整件滑落」至腰間，且本人渾然不知，直到下台才發現糗大了。Rikacha事後將照片分享到社群，更崩潰自嘲「我爸媽都要哭了！」

日本偶像團體OLiDOL！（おりどる！）的成員Rikacha（りかちゃ），日前在社群平台X崩潰發文，自爆近日在演出時流了滿頭大汗，不料結束時才發現自已的內衣整件掉下來，更附上出糗慘照，只見內衣滑落後，跑到了腰間的位置，模樣相當尷尬。Rikacha也在文中直呼，「等等等等真的完蛋了，我剛才就這樣在台上表演嗎？我爸媽都要哭了。」

貼文曝光後獲得網友廣大迴響，截至5日下午15時許，瀏覽量已突破1113.5萬次、逾3萬人按愛心、轉發次數更超過650次，在社群掀起話題。

據日媒ENCOUNT報導，Rikacha原先是只有約1000名追蹤者的無名偶像，但「內衣滑落」事件爆出後，吸引大批網友目光，儘管有聲音質疑偶像自己曬出「走光照」是否不妥，但不少人仍以正面眼光看待，大讚「因為拚盡全力，所以可以理解」、「這就是全力演出的最佳證明！」

後續，Rikacha也頻繁發貼文與網友們互動，同時附上其他角度拍攝到的「內衣滑落窘樣」，從照片可見，Rikacha在舞台上展露笑容，充滿自信且用盡全力演出，儘管腰際有本不該出現在那的「一片雪白」，但她在舞台上展現的專業之姿，仍令人為之動容。

Rikacha也在文中寫道，「內衣位移得太誇張，根本已經跟表演服融為一體了，我沒有發現雖然很離譜，但真的是因為當時演出太賣力，直到結束前完全沒感覺。」

OLiDOL！是於2025年8月成軍的7人制自給自足型偶像團體，並於同年9月於SHIBUYA ONE5正式登台出道。OLiDOL！主打「平日是OL，周末是偶像」的概念，在周六、週日及國定假日進行演出。

日本偶像Rikacha發文分享「舞台事故」，自爆在演出時內衣滑落。圖／取自Rikacha （りかちゃ）X@ol_rikacha
日本偶像Rikacha發文分享「舞台事故」，自爆在演出時內衣滑落。圖／取自Rikacha （りかちゃ）X@ol_rikacha

日本 正妹 走光

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