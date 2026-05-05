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馬來西亞夫妻備孕！醫生看體檢笑稱︰老公可讓其他女性懷孕 人妻崩潰狂哭

香港01／ 田中貴／報導
示意圖／AI生成
示意圖／AI生成

對於正在備孕的夫妻而言，過程實在不容易。馬來西亞1名人妻在網上表示，夫妻備孕期間接受檢查，醫生看完檢查報告後，竟笑言「丈夫的檢查結果很好，他很容易就能讓女性懷孕，但那是別的女人，不是妳」，人妻聽到後大感崩潰，離開醫院後在車上大哭。許多網友留言建議人妻作出投訴，而當地媒體也有報導相關個案。

在馬來西亞，如果民眾認為醫生涉及失德行為，例如違反道德守則和性騷擾，可以透過馬來西亞醫務委員會作出投訴，最嚴重是除牌。

醫生開玩笑　暗指人妻有問題

當地媒體於今年4月報導，馬來西亞1名人妻在社交平台Threads發文，表示自己和丈夫努力備孕，但一直沒有結果，於是接受身體檢查。醫生看完報告後，在他們面前笑言「丈夫的檢查結果很好，他很容易就能讓女性懷孕，但那是別的女人，不是妳」，即指丈夫生育能力正常，暗指人妻有問題。

人妻渾身發抖　崩潰狂哭

醫生自以為幽默，絲毫沒有表現愧疚，人妻形容「當時渾身發抖」，離開醫院後上車後，「哭得泣不成聲，幾乎喘不過氣來」。

網友建議投訴

許多網友留言紛紛批評涉事醫生態度，認為「缺乏常識和同理心」、「處理敏感問題時極其不專業」，又建議人妻作出投訴，以免其他人遭遇同樣對待。

馬來西亞醫務委員會可對失德醫生進行紀律處分　包括吊銷行醫執照

馬來西亞民眾一旦懷疑醫生失德，例如違反道德守則和性騷擾，可以向馬來西亞醫務委員會（Malaysian Medical Council）作出投訴，馬來西亞醫務委員會負責監管執業醫生專業操守，根據《1971年醫療法》，委員會有權調查投訴，並對失德醫生進行紀律處分，包括吊銷行醫執照。

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文章授權轉載自《香港01》

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