快訊

要當海賊王？川普稱美軍扣押伊朗船隻「行徑如海盜」：不是鬧著玩

屢屢碰壁後…賴總統突曬抵達史瓦帝尼照 原來是搭這架飛機

聽新聞
0:00 / 0:00

醫生誘病人激戰！曾車震、診室內情慾解放 3年縱慾行徑全曝光

香港01／ 撰文：雷思麗
澳洲女醫生瑪麗亞·巴斯塔斯被指與50歲病患有不正當關係，2人多次在診室、車內、雙方家裏及一處草地等多處地點發生性行為。 情境示意圖／Ingimage
澳洲女醫生瑪麗亞·巴斯塔斯被指與50歲病患有不正當關係，2人多次在診室、車內、雙方家裏及一處草地等多處地點發生性行為。 情境示意圖／Ingimage

澳洲發生女醫生與男病人有不當關係的醫療界醜聞！當地1名女醫生與50歲男性心理疾病患者吐露私人感情，其後互換電話號碼，約會後更送男方褲子、香水和現金，2人其後多次在診室、車內、雙方家裏及一處草地等多處地點發生性行為。兩人的不正當關係持續了3年多，女醫生後續主動疏遠男病人。

男病人被拋棄後，不堪情緒困擾和內心痛苦，出現抑鬱和酗酒等情況，最終向澳洲醫療保健投訴委員會（Health Care Complaints Commission, HCCC）舉報事件。女醫生雖承認雙方的親密關係，但否認曾發生性行為，但她曾有過與患者私交過密的前科，且其證詞可信度遠低於男病人，法庭最終判定吊銷其執業醫生資格，並保留兩年的不可申請復牌期。

綜合《每日電訊報》和《THE NOTICER》等外媒報導，澳洲女醫生瑪麗亞·巴斯塔斯（Maria Bastas）被指與50歲病患有不正當關係，該名男病人有心理疾病問題，於2015年由另1名心理醫生轉介到巴斯塔斯任職的診所，準備加入心理健康養理計劃。巴斯塔斯卻向男病人傾訴與男友分手，其後雙方互換電話號碼後，她再邀請男病人喝咖啡，2人當天在巴斯塔斯的車後座發生性行為。

男病人透露，他與巴斯塔斯每周會進行2至3次性行為，地點很多，包括車內、診室、麥覺理大學（Macquarie University）野外草地，以及雙方的住所，又指2人在診室床上性交時，就必須保持安靜，以免驚動附近的醫生。

據外媒報道，巴斯塔斯曾贈送男病人牛仔褲、阿瑪尼（Armani）香水和500澳元（約新台幣1.1萬元），也曾勸他與更年輕的女性交往，然而這段不正當關係卻持續到了2018年初，隨後巴斯塔斯主動開始疏遠男病人。

至2019年，巴斯塔斯與男病人見面後，便結束了雙方關係，男方因此鬱鬱寡歡，出現抑鬱情況，更染上酗酒吸煙惡習。至2022年，男病人將此事告知心理醫生，並向澳洲醫療保健投訴委員會投訴。

巴斯塔斯在法庭上承認與男病人交往過密，但否認曾發生性行為，並提交同事品格推薦信自證清白。不過，該信件因巴斯塔斯未告知推薦方完整違規事實，且撰寫時間早於案發，被認為可信度過低。而男病人供述了完整的發生性關係過程，其親友、精神科醫生和心理醫生都參與作證。此外，巴斯塔斯被揭發於2006年亦曾與另1名患者存在親密關係，當時她同樣否認曾有性行為，但仍被判定超越醫患界線。

法官最終不接納巴斯塔斯的證詞，認為她利用醫患關係中的不對等地位，對本來已心理脆弱的患者造成長期的情緒困擾，危害患者心理健康，故判定吊銷其執業醫生資格，並保留2年不可申請復牌期，而且需支付訟費。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

延伸閱讀：

日本小學34歲男教師與24歲女教師校內發生性行為 副校長聞聲撞破

牙醫診所院長猥褻離職女員工 借送別強抱強吻問：可再放肆點嗎？

文章授權轉載自《香港01》

性行為 澳洲 醫生 病患

相關新聞

醫生誘病人激戰！曾車震、診室內情慾解放 3年縱慾行徑全曝光

澳洲發生女醫生與男病人有不當關係的醫療界醜聞！當地1名女醫生與50歲男性心理病患者吐露私人感情，其後互換電話號碼，約會後更送男方褲子、香水和現金，2人其後多次在診室、車內、雙方家裏及一處草地等多處地點

影／AI如何驅動新型詐騙？假MAGA網紅大肆圈錢 川普支持者成肥羊

AI假造的MAGA網紅欺騙了許多特朗普支持者，大肆圈錢。類似由AI驅動的詐騙正在全球各地增加，並且招數也在翻新。如何避免上當受騙？

影／日正妹店員「口吐牛奶加咖啡」遭批不衛生！當事人還原真相

大阪一間酒吧近日因一段短影音在社群平台瘋傳，引發衛生疑慮與網路熱議。有網紅在社群轉貼影片後，畫面中女店員疑似將牛奶含入口中，再以「嘴巴對杯口」加入冰咖啡，再給客人飲用，相關內容迅速在網路上擴散，累積超

情傷太深！英國成人網紅砸百萬「嫁給自己」：不會再被背叛

在感情屢屢受挫後，英國一名成人網紅決定「嫁給自己」。她不僅砸下高額費用打造夢幻婚禮，更宣稱這場儀式將徹底終結被背叛的可能，因為她再也不會被「另一半」傷害了。

影／舔完吸管再放回 法國少年在新加坡拍惡搞影片下場慘了

新加坡以嚴格執法聞名，一名法國少年卻在這裡拍攝「舔了吸管再放回去」的惡搞影片，結果雖然的確成為話題人物，卻也變成刑事被告，可能得面臨牢獄之災。

英國18歲少年心臟驟停 媽媽「覺得呼吸不對勁」救他一命

英國一名女子在出門上班前，因感覺兒子「呼吸聲怪怪的」，進房查看在睡覺的兒子。沒想到兒子真的心跳驟停，幸好靠回頭查看，才及時救回兒子，與死神擦肩而過。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。