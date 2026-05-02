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影／日正妹店員「口吐牛奶加咖啡」遭批不衛生！當事人還原真相

聯合新聞網／ 綜合報導
一名日本女店員疑似將牛奶含入口中，再以「嘴巴對杯口」加入冰咖啡，再給客人飲用。示意圖／ingimage
一名日本女店員疑似將牛奶含入口中，再以「嘴巴對杯口」加入冰咖啡，再給客人飲用。示意圖／ingimage

大阪一間酒吧近日因一段短影音在社群平台瘋傳，引發衛生疑慮與網路熱議。有網紅在社群轉貼影片後，畫面中女店員疑似將牛奶含入口中，再以「嘴巴對杯口」加入冰咖啡，再給客人飲用，相關內容迅速在網路上擴散，累積超過千萬次觀看，也引發「是否違反食品衛生」等質疑聲浪。

根據日媒報導，影片中，一名男子向女店員表示咖啡未加牛奶，女方隨後以口含方式將牛奶加入杯中，男子則以戲謔語氣回應「這間店會紅」。由於畫面具衝擊性，不少網友留言批評行為不衛生，甚至質疑可能涉及食安規範問題。

不過酒吧「ノコノコ」當事人愛心（Aco）受訪時澄清，該影片並非實際營業服務，而是店內拍攝的TikTok宣傳短片。愛心表示，影片為配合社群平台內容經營所設計的「搞笑劇情」，並非日常提供的餐飲行為，影片中扮演客人的男子其實是店裡的老闆。

據了解，店家目前正進行社群挑戰計畫，希望透過短影音累積粉絲，因此拍攝多支誇張情境影片以增加曝光。店家實際營運並無此類服務，所有飲品均依正常流程製作，員工也不以誇張方式提供餐飲。沒想到影片廣傳後引發誤解，甚至有海外民眾誤信而到店詢問，店家也感到意外。

咖啡 店員 日本

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