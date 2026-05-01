影／舔完吸管再放回 法國少年在新加坡拍惡搞影片下場慘了

新加坡以嚴格執法聞名，一名法國少年卻在這裡拍攝「舔了吸管再放回去」的惡搞影片，結果雖然的確成為話題人物，卻也變成刑事被告，可能得面臨牢獄之災。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，3月12日，18歲的迪迪耶（Didier Gaspard Owen Maximilien）在購物中心拿了柳橙汁販賣機的吸管，將吸管取出舔過後再放回原位，還將過程拍成影片上傳社群媒體。畫面曝光後迅速瘋傳，也引發輿論譁然，不少民眾都直呼這麼做實在「太噁心」。

該販賣機由果汁品牌IJooz營運，業者得知事件後隨即報警，並全面消毒機器，同時更換機器內500支吸管，避免衛生疑慮擴大。公司也宣布，經過這次事件後，未來吸管將採單獨包裝，並設置完成交易後才會開啟的取用機制，防止類似事件重演。

這起案件於4月24日正式起訴，目前少年尚未認罪。根據新加坡法律，「惡作劇行為」（mischief）最高可判處兩年徒刑或罰金，或兩者併罰；「公共滋擾」則較輕，最高可判三個月徒刑或罰金。

新加坡向來以嚴格的公共衛生與行為規範聞名，從禁止口香糖到重罰亂丟垃圾，皆展現對社會秩序的高度要求。少年這次看似「惡搞」的舉動，在當地卻可能付出沉重代價。