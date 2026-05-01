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情傷太深！英國成人網紅砸百萬「嫁給自己」：不會再被背叛

聯合新聞網／ 綜合報導
洛克特決定「嫁給自己」，砸下百萬準備婚紗和鑽戒。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
洛克特決定「嫁給自己」，砸下百萬準備婚紗和鑽戒。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

在感情屢屢受挫後，英國一名成人網紅決定「嫁給自己」。她不僅砸下高額費用打造夢幻婚禮，更宣稱這場儀式將徹底終結被背叛的可能，因為她再也不會被「另一半」傷害了。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，38歲的洛克特（Bonnie Locket）是一名OnlyFans網紅。近期她宣布，將在西班牙伊比薩島舉辦婚禮「和自己結婚」。

她透露，之所以做出這個決定，是因為過去一直在感情中受創，即使曾有一段維持11年的戀情，最後也走入婚姻，卻在短短9個月內發現丈夫出軌而破裂。離婚之後，她搬到伊比薩與新伴侶展開新生活，卻再度發現對方不忠，讓她徹底對關係失去信心。

為了「重新定義自己的人生」，洛克特決定用一場盛大的婚禮來象徵重生。她為自己準備了一枚價值25,000美元（約新台幣79萬元）的三克拉黃鑽戒，並訂製一套要價超過20,000美元（約新台幣63萬元）的高級婚紗。她表示，這套婚紗是從小的夢想，如今代表她對自己的承諾。

婚禮當天，她將在親友陪伴下完成儀式，對象正是自己。她直言：「我相信婚姻，但我不再相信和另一個人結婚。」對她而言，和自己結婚意味著完全掌控人生，也不再需要承受背叛與失望。

洛克特目前單身7個月，這是她從青少年時期以來最長的一段單身時間。她坦言，過去總依附於關係中，如今則學會與自己相處，並認為這樣的狀態值得慶祝。

她也希望透過這場「自嫁」儀式，鼓勵那些在感情中受傷或感受到婚姻壓力的女性重新思考人生選擇。她說：「如果我要一個人過，那我就要讓這件事變得有意義，而且盛大。」

網紅 英國 西班牙

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