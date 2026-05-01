英國18歲少年心臟驟停 媽媽「覺得呼吸不對勁」救他一命

英國一名女子在出門上班前，因感覺正在睡覺的兒子「呼吸聲怪怪的」，於是進房查看，沒想到兒子真的心跳驟停，幸好及時救回兒子，與死神擦肩而過。

據《鏡報》（Mirror）報導，事發當天，史黛西（Stacey）正準備出門，卻直覺「哪裡怪怪的」。她呼喚18歲兒子海登（Hayden）卻沒有得到回應，進房查看發現兒子躺在床上，不斷發出異常的「打呼聲」。

史黛西說，一開始她以為海登只是在睡覺，但那個打呼聲真的太奇怪，加上叫不醒兒子，她決定報警請醫護人員到場協助。救護人員迅速趕抵現場時，海登的心臟已經停止跳動，於是立刻為他進行心肺復甦術（CPR），並連續施打5次電擊，最後成功讓海登恢復心跳。

海登在醫院住院三周後順利出院，進一步檢查發現，原來他罹患先天性心臟病，所以才會出現心臟驟停情形。出院三個月後，海登和家人也特地前往急救單位向救護人員道謝。他表示，雖然自己完全不記得發生了什麼事，但非常感謝救護人員的幫忙，也覺得自己很幸運。

事件發生之後，史黛西和女兒雪梨（Sydney）都報名參加CPR訓練課程，希望未來遇到突發狀況能即時應對。根據統計，英國每周約有12名35歲以下年輕人死於突發性心臟驟停，早期發現與即時急救，就是海登能撿回一命的重要原因。