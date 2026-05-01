裸上身勾引女囚？她詐騙吸金逾6千萬落網 曾「女扮男裝」騙婚擊劍女王

曾假冒財閥第3代、詐騙南韓前擊劍國手南賢喜而轟動一時的詐欺犯全清祖，目前正在清州女子監獄服刑。近日有獄友曝光她在獄中的驚人近況，指稱她即便入獄仍「爭議不斷」，不僅維持男性化打扮，甚至常在浴室或房間脫掉上衣，向眾人展示切除胸部後的身體，行為令其他女性受刑人感到不適。

據韓媒「Daum」報導，南韓YouTube頻道《讀取》（읽다）公開的獄友信件指出，全清祖即便在女子監獄內，依然堅持男性形象。受刑人A指出，全清祖每周兩次的熱水澡後，回到房間一定會脫掉上衣至少1小時，似乎有意展示自己因切除手術而平坦的胸部。此外，全清祖因施打男性荷爾蒙而長出鬍鬚，還在房間內放置電刮鬍刀隨時修整。

另一名獄友B則透露，全清祖在獄中曾自稱是雙性戀，甚至宣稱過去曾懷孕並與男性同居，直到後來剪短髮、切除乳房才變成現在的模樣。獄友更指出，全清祖似乎很享受名人光環，面對眾人注視不僅不排斥，甚至還會主動對女性受刑人獻殷勤，導致她被調往外籍人士專用的舍房。

全清祖曾在2023年10月以「擊劍女王」南賢喜再婚對象的身分首度露面，當時她自稱是財閥私生子，曾是馬術選手且經營IT產業。然而喜訊公布短短3天，南韓大眾便揪出其性別作假及詐欺前科。儘管全清祖身分證性別為女性，但她透過墊高鞋、切除胸部等方式成功騙過南賢喜。

誇張的是，全清祖曾給南賢喜10支顯示「懷孕」的驗孕棒，導致南賢喜一度深信自己懷了全清祖的孩子。為了防止東窗事發，全清祖更嚴禁南賢喜前往婦產科檢查。直到南賢喜回娘家時，使用妹妹提供的驗孕棒再次測驗，才知道自己根本沒有懷孕。

南賢喜事後控訴全清祖是「惡魔」，不僅騙財還利用家人名義進行不法活動。根據調查，全清祖共對27名被害人詐取約30億韓元（約新台幣6444萬元），於去（2025）年11月二審被判處13年有期徒刑。由於她放棄上訴，刑期已定讞。