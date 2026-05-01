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救援變虐待？德國富豪砸重金送受困座頭鯨赴北海 專家反指根本不該救

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
德國毗鄰丹麥邊境的費馬恩島附近，一艘注水駁船4月29日正將一頭自維斯馬附近淺灣救出的座頭鯨運往北海。美聯社
德國毗鄰丹麥邊境的費馬恩島附近，一艘注水駁船4月29日正將一頭自維斯馬附近淺灣救出的座頭鯨運往北海。美聯社

一頭長約10公尺的座頭鯨「提米」（Timmy）一個多月前游上德國波羅的海沿岸沙洲，並在反覆擱淺後健康狀況持續惡化。兩名百萬富翁隨後出資，展開一項耗資巨大的救援行動，試圖將牠從德國運送至丹麥水域；但也有專家直言，「提米」最終仍可能死亡，質疑是否有必要強行救援。 

每日郵報報導，提米受困於遠離天然大西洋棲地的波羅的海淺水區，在德國沿岸掙扎超過一個月，多次卡在沙洲上後再自行掙脫。救援人員作為最後一次嘗試，於4月28日利用繩帶將牠拉向注水駁船，並透過挖掘水道開闢通道，引導牠進入船隻。整個過程現場直播，提米在移動一段距離後，在救援人員陪同下加速，隨後自行游入駁船，引發現場歡呼。 

資助救援的企業家之一瓦爾特-莫默特（Karin Walter-Mommert）表示：「我真的無法形容有多高興。你可以看到這頭鯨魚正在奮力掙扎、想活下去。知道牠現在已進入駁船，真的令人欣慰，也證明為提米所做的努力是值得的。」 

當局4月初曾放棄救援，認為該鯨魚已無法救活，活動人士也呼籲讓牠平靜死亡。但公眾強烈反應促使當局批准由兩名企業家提出的私人資助計畫，他們表示希望「不惜一切代價」拯救這頭動物。這場行動也引發全國關注，支持者甚至製作鯨魚造型蛋糕、創作歌曲或刺青表達支持。 

官員表示，載運「提米」的駁船預計兩天內可抵達北海。梅克倫堡－前波美拉尼亞邦環境部長巴克豪斯（Till Backhaus）指出，若一切順利，牠很快就能進入北海，「最糟的情況已經過去」，目前「狀況良好」，並感謝救援人員的努力。 

不過，這場可能耗費數百萬的救援行動也引發爭議。生物學家質疑，考量牠健康狀況不佳且成本高昂，這頭重達12公噸的鯨魚是否根本不應進行救援。綠色和平組織海洋生物學家馬克（Thilo Maack）表示：「我相信這頭鯨魚很快就會死亡。這樣究竟有什麼不好？」並指出該動物已「病得非常重」，只是「選擇尋求休息」。 

此外，提米被形容為精神萎靡，身上出現類似水泡的斑點，且仍有漁網殘留卡在口中。國際捕鯨委員會（IWC）批評相關救援行動「不明智」，並指出這類干預可能對已嚴重惡化的動物造成額外壓力。施特拉爾松德海洋博物館館長巴舍克（Burkard Baschek）更直言，持續救援等同於「純粹的動物虐待」，並警告此舉「已經不值得」。 

丹麥 德國 動物

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