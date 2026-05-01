美FBI前局長沙灘排「8647」威脅川普？網揭86真正意思

美國FBI前局長柯米近日因一張社群照片掀起爭議。他在Instagram貼出以貝殼排成「8647」的照片後，遭部分人士解讀為對美國總統川普發出威脅訊號，引發軒然大波，也讓不少人好奇，「86」到底代表什麼意思。

根據英國媒體《獨立報》報導，美國司法部已針對此案採取行動，認為照片中的數字可能帶有威脅意味。爭議焦點在於，美國俚語中「86」常被用來表示「丟掉、去除、趕走」，早期也有「售完」的意思；而「47」則被視為對應川普是美國第47任總統，因此組合成「8647」後，被部分人士延伸解讀為針對川普的一句暗示。

面對指控，現年65歲的柯米透過影片回應：「我依然清白，也無所畏懼。」他解釋這張照片是與妻子在北卡羅萊納州沙灘散步時，偶然發現有人已經排好這組數字，妻子指給他看後，他雖直覺這與政治有關，但當時並不明白背後的暗喻，單純拍照分享。事件延燒後，他已將照片刪除，並強調反對任何形式暴力。

前FBI局長柯米。圖／路透

事實上，「86」這個數字在美國生活中並不陌生。若在當地餐廳常聽見店員喊出「86」，通常代表某道菜賣完了，或某項商品缺貨不能供應。

此外，日本人氣作品《86－不存在的戰區》也曾引用此概念，將「86」象徵為被排除、被犧牲的一群人，進一步讓這組數字在全球動漫迷間廣為人知。