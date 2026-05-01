影／動物園焚化爐燒妻遺體！日飼育員認毀屍 過去受訪畫面被挖出

日本北海道旭山動物園職員鈴木達也因涉嫌將妻子遺體運至焚化爐焚燒並加以毀損而被逮捕，警方正將是否涉及殺人納入調查，媒體也找出他過去受訪的畫面。

朝日電視台與北海道放送報導，今年33歲的鈴木是北海道旭川市職員，在旭山動物園負責大型動物飼育等工作。警方於4月30日晚間7時04分，以涉嫌將同齡妻子鈴木由衣的遺體運至動物園並焚燒毀損為由將他逮捕。鈴木據報已坦承犯行，表示「沒有錯」，並稱「我遺棄了妻子的遺體」。

警方約談鈴木達也已一周。調查相關人士表示，警方詳細檢查嫌犯供稱「遺棄妻子遺體」的焚化爐後，發現部分遺體，並認為遺體是在3月31日前後遭到毀損。至於遺體如何運送，警方已扣押動物園車輛，研判可能被用於遺棄行為並持續調查，目前認為沒有共犯。

案發現場的焚化爐用於焚燒動物屍體，位於距離動物園正門最遠的區域，一般民眾無法進入；該設施據稱不會產生氣味或煙霧，附近設有員工出入口，且正前方設有停車空間。

鈴木達也供稱，他是在「營業時間外的夜間」遺棄妻子遺體，並且「在動物園的焚化爐中花了數小時焚燒」，也曾暗示涉及殺害。認識他的人士表示，焚化爐過去未上鎖，若想進入任何人皆可進入，操作方式也相當簡單，只需開啟開關即可。不論單獨留在獸舍，或與他人同時在場，也不會引起懷疑。

警方表示，由衣的親屬是在4月下旬開始與她失去聯絡。認識這對夫妻的鄰居指出，兩人感情非常好，過去發生火災時也彼此依靠，還帶著狗一起到外面避難，從未見過兩人感情不睦。

該鄰居表示，由衣為人開朗、個性活潑，對任何事情都感到開心，達也則較為沉穩。不過，自由衣失蹤後，達也開始做出不自然的說明，稱由衣「去了東京」。鄰居追問尚未返家、是否說謊或住院時，達也則回應「沒有住院」，雖未再追問，但仍感到異常。

調查相關人士指出，達也疑似曾以「我要把妳燒到什麼都不剩」威脅由衣，並暗示可能涉及殺害妻子。

鈴木達也被捕後，營運動物園的旭川市市長今津寬介發表聲明表示：「今天，旭山動物園職員因涉嫌毀損遺體被逮捕。對於本案造成市民及全國民眾極大的擔憂與困擾，我深感抱歉。警方目前正持續調查，本市也將全面配合。」