不怕被人笑…男子每日牽空繩「遛狗」 訓犬師發文揭背後原因

美國奧克拉荷馬州（Oklahoma）一名訓犬師謝夫（Jerri Scherff）分享她的一段經歷，觸動無數人的心。她發現，社區內有一位男子每日散步時手中都牽著一條空蕩蕩的牽狗繩，出於好奇心驅使謝夫上前攀談，男子道出的緣由令人感動不已。

根據謝夫在社群網站上回憶寫道，在數次留意到牽著空繩的男子後，她決定把車停下來上前搭話，「我能問你一個問題嗎？你是不是失去了你的狗？」對方點了點頭。

「周圍的人都在嘲笑他，覺得他每天牽著一條空牽繩散步很滑稽」。謝夫回憶道，那名男子告訴她，雖然大家都因此取笑他，但他只是太過想念他的夥伴。「他對我說，『我只是真的、真的很想念牠』」，謝夫則哽咽回應，「我也是」。隨後，兩人給彼此一個深深的擁抱。

謝夫在貼文描述，他們「像沉船上的乘客那樣擁抱，因悲劇而緊密相連」，她心愛的狗狗恩佐剛在3月離世，她希望這個故事能鼓勵人們，不要害怕向他人伸出援手。「他們可能極度需要那個擁抱與連結。有人能理解，並陪他們悲傷片刻，是生而為人的榮幸與特權」。

這段影片引發許多曾失去愛犬的網友共鳴，紛紛寫下自己的故事與祝福。在充滿對立的時代，一個簡單的提問與一次真誠的擁抱，證明共同的愛與失落能讓人與人之間產生最深刻的連結。

延伸閱讀：

美國白人夫婦生出誕黑人寶寶…全因診所搞烏龍 親生父母身份終確認

印度男欲領過世姐姐存款！被要求本人到場 無奈挖墳抬遺骸赴銀行

文章授權轉載自《香港01》