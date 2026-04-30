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22年早餐都一樣！美CEO靠固定菜單維持身材 歐巴馬也用這招減少負擔

聯合新聞網／ 綜合報導
卡爾森22年來早午餐都吃一樣的餐點。示意圖／ingimage
卡爾森22年來早午餐都吃一樣的餐點。示意圖／ingimage

美國一名男子過去22年都吃一樣的飲食，並認為是這樣的飲食習慣，幫助他提升效率，維持身體健康和體態。

據《鏡報》（Mirror）報導，46歲的卡爾森（Luke Carlson），是健身公司「發現力量」（Discover Strength）的執行長。他過去22年來，每天早餐固定吃燕麥粥加香蕉，搭配蛋白粉與肌酸，外加一根蛋白棒；午餐則固定吃火雞肉或雞肉三明治，幾乎從不改變。

他表示，之所以維持這樣的飲食模式，是想避免「決策疲勞」。透過固定攝取營養比例與熱量（每日約1900至2200大卡），不僅能精準控制體態，也能把精力留給更重要的工作判斷。

卡爾森說，自己其實並不覺得這樣的飲食很無聊，他吃的內容都是自己喜歡的食物，而且這些食材營養充足，取得又方便，對於經常出差的他來說更方便維持飲食習慣。

這種「減少選擇」的生活方式，其實不少名人也採用。例如臉書創始人祖克伯（Mark Zuckerberg）一直都穿著類似的灰色T恤，蘋果前執行長賈伯斯（Steve Jobs）則以黑色高領毛衣聞名，而前美國總統歐巴馬（Barack Obama）在任期間，也都只穿藍色或灰色西裝，就是為了降低日常決策負擔。

卡爾森說，雖然偶爾朋友會開他玩笑，但身邊的人大多都能理解他的作法並配合。他強調，自己的飲食習慣不會影響周遭其他人的用餐體驗，必要時會自備食物或選擇能符合需求的餐廳，而這22年來的飲食習慣，不只增加他的工作效率，也幫助他維持健康體態。

CEO 歐巴馬 早餐

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