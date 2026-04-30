不滑App！洛杉磯年輕人改逛高級超市找對象 常客直呼「所有人都會打量你」

美國洛杉磯的單身男女開始用更「復古」的方式找對象。當地連鎖高級超市成為新型的「交友軟體」，不少年輕人選擇到超市消費，想在消費的同時物色對象，找到消費價值觀相近的對象。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，連鎖超市Erewhon以高單價聞名，店內販售的物品包含販售52美元（約新台幣1,640元）的香氛蠟燭、18美元（約新台幣568元）的馬卡龍，就連一杯草莓果昔也要25美元（約新台幣790元）。

雖然商品不便宜，這家超市卻吸引不少網紅與名人，也成為單身貴族物色對象的新據點。網紅索倫（Holly Solem）就是其中一個例子。她分享，自己本來是到超市拍攝影片，沒想到意外認識一名男子。對方事後私訊她邀她用餐，兩人也漸漸建立關係。

另一名常客雷妮（Drea Renee）則在受訪時表示，這家超市根本就是伸展台，「你不是只來買東西而已，所有人都會打量你」。雷妮說，顧客之間都在觀察彼此穿著、氣質甚至開什麼車，所以這家超市和一般超市很不一樣。

有不少人真的直接把這家超市當作社交據點，常常在店門口聊天、閒晃。由於加州盛行健康生活風格，不少人已經不再把夜店當主要交友場景，將交友地點轉移至更生活化的超市。

不過，這種「高消費＝高機會」的模式也引發討論。有顧客就說，每次在這家超市購物，不小心就會花掉200美元（約新台幣6,300元），不過也因為這樣，比較有可能遇見條件相近的對象。