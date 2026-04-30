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影／陪產太緊張？巴西男子陪妻生產突暈倒 醫護急救畫面曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
男子在陪妻子生產時當場暈倒。示意圖／ingimage
男子在陪妻子生產時當場暈倒。示意圖／ingimage

巴西一名男子陪妻子剖腹生產，竟在寶寶誕生的瞬間突然昏倒。整個過程被拍下並在網路瘋傳，點閱逼近1900萬次，成為另類的「產房插曲」。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導， 34歲的佩德羅索（Maicon Pedroso）陪著妻子費利佩（Mariane Felippe）到醫院準備生產。這是他們第二個孩子，由於當天清晨妻子突然破水，醫院緊急為她安排剖腹，佩德羅索也進入手術室陪伴。

4月18日上午8點24分，女兒終於誕生了。不過這時本來握著妻子手的佩德羅索突然失去意識，整個人癱軟倒下。幸好現場醫護人員反應夠快，馬上扶住他並小心地把他放倒在地，為他抬高雙腿、搧風來讓他恢復意識。

從現場照片可以看到，穿著手術服的佩德羅索躺在產房地板上，旁邊還有護理人員照顧。事後他受訪時表示，由於自己昏倒了，孩子出生那一刻，「我根本完全沒有記憶」。

負責紀錄生產過程的攝影師沃格爾（Patricia Vogel）表示，當時氣氛並不緊張，醫療團隊和父母看起來都很放鬆，沒想到在寶寶出生那一刻爸爸會昏倒。沃格爾說，自己從事生產攝影5年、拍攝超過1500次分娩，的確偶爾會遇到昏倒的爸爸。

專家表示，父母在產房出現強烈生理反應相當罕見，但焦慮、期待與陌生環境確實可能引發暈眩甚至昏倒。影片曝光後，不少網友幽默留言，有人說：「寶寶出生，爸爸重生」，也有人調侃：「媽媽開七層，爸爸倒一片」。

幸好手術過程母女均安，佩德羅索也很快恢復意識陪伴妻兒，這場搞笑的意外為家人留下了難忘的回憶。

巴西 妻子 剖腹產 護理師

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