比速度不比尺寸！全球首場「精子賽跑世界盃」將登場 冠軍獎金破300萬

美國舊金山即將舉辦一場前所未見的「運動賽事」。這場號稱全球最小型競技活動的「精子賽跑世界盃」，將邀請各國男性以精子速度一較高下，最快者可抱走10萬美元（約新台幣316萬元）獎金，引發熱議。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，科技公司負責人艾瑞克．朱（Eric Zhu）、尼科年科（Garret Niconienko）、史莫（Nick Small）與尚恩．范（Shane Fan）共同發起這項活動，希望能夠「以娛樂形式關注男性生育力下降問題」。

主辦單位表示，全球已有超過一萬名男性報名參賽，最終將選出128名選手進入正式比賽。參賽者需提交精液樣本，經實驗室處理後，挑選出最具活力的精子進行比賽。

比賽過程將在顯微鏡下進行，精子需在一條特製的微流體賽道中前進約400微米（約0.04公分），途中還有微電流干擾，增加挑戰性。儘管距離極短，比賽時間卻可能要數秒到40分鐘，全都取決於精子的「游泳速度」是否夠快。

比賽採淘汰制，最後只會有一名「速度之王」勝出。現場將透過高解析攝影與大螢幕即時轉播，甚至會顯示參賽者的身體組成與生物指標數據。其實這項競賽早在2025年就曾在洛杉磯試辦。當時由兩名大學生對決，最終由南加州大學學生麥克爾（Tristan Mykel）以1分03秒奪冠。

主辦方表示，這項活動是希望讓男性生育健康成為關注議題。根據研究，從1973年至2018年間，全球男性精子濃度已下降超過50%，從每毫升1.01億降至4900萬。世界衛生組織指出，正常精子濃度應介於每毫升1500萬至2億之間，低於此標準即屬偏低。專家認為，肥胖、久坐、吸菸及化學物質暴露，都是可能原因。