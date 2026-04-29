警察怎找到的？墨西哥「正妹」失蹤協尋 照片修太大連親人都認不出
墨西哥日前傳出一起失蹤案，不過案件本人的外表卻引發熱議。原來當地一名女子傳出失蹤，警方發布的協尋照片因為修圖過度，和本人差異太大導致干擾搜尋行動，也成為網友討論的話題。
據ODDITYCENTRAL報導，一名30歲女子葛蕾西亞（Grecia Guadalupe Orantes Mendoza）在4月12日失聯。家屬報案後，警方啟動搜索，並使用女子社群媒體上的照片製作協尋海報。
不過，這些照片不是套了濾鏡，就是經過多次修圖，照片和女子本人的樣貌有明顯差異，讓熟識親友坦言「幾乎認不出來」。網友也質疑，用過度修圖的照片，根本沒辦法找到本人，更別說是要民眾協尋了。
所幸在警方介入數日後，員警在一處公路上找到葛蕾西亞。女子平安獲救後，在警局受到警方保護，但警方並未對女子失蹤和尋獲的過程做進一步說明。
安全顧問索塞多（David Saucedo）指出，相關單位發現，有許多失蹤人口資料依賴社群照片，但現代人習慣用濾鏡或AI修圖，導致影像失真，反而影響辨識與搜尋效率。有專家建議，在製作協尋資料時，應優先使用未經修飾的照片，或由家屬提供更接近真實樣貌的影像，以提升尋人成功率。
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