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不用水也能滅火！NASA工程師研發「聲波滅火器」靠聲波阻斷燃燒反應

聯合新聞網／ 綜合報導
專家發現用低頻聲波就能滅火，甚至不用水。示意圖／ingimage
專家發現用低頻聲波就能滅火，甚至不用水。示意圖／ingimage

傳統滅火多仰賴水或化學藥劑，但可能造成二次損害或健康疑慮。不過一位NASA工程師發明一項新技術，未來光靠「聲音」就能撲滅火焰。

ODDITYCENTRAL報導，傑夫．布魯德（Geoff Bruder）本來是NASA的航太工程師。離開NASA後，他創立「聲波火焰科技公司」（Sonic Fire Tech），開發出一套以低頻聲波滅火的系統。

火焰的形成需要熱源、燃料與氧氣，只要破壞其中一環，就能終止燃燒。布魯德發明的這項技術，透過20Hz以下的次聲波（人耳無法聽見），將氧氣分子「震開」，使其無法與燃料充分反應，進而中斷燃燒過程。布魯德解釋：「這麼做是讓氧氣震動速度快到燃料來不及利用，化學反應便會自然阻斷。」

其實，聲波影響火焰的現象並非全新發現。美國國防高等研究署（Defense Advanced Research Projects Agency）早在2000年代初期就曾投入研究，學界也持續探索相關應用。不過，最大難題在於如何放大效果，同時避免產生對人體有害的聲波。

聲波火焰科技公司宣稱該公司的技術已經打破限制。專家利用低頻聲波傳播距離遠、干擾穩定的特性，成功打造滅火設備。近期，加州聖伯納迪諾郡（San Bernardino）消防局已測試其可穿戴式滅火裝置，公司也推出家用系統，可整合於室內，由感測器自動啟動，在不灑水、不破壞家具的情況下撲滅火源。

公司代表霍奇基斯（Remington Hotchkis）指出，傳統灑水系統在油鍋起火時反而可能讓火勢擴散，而聲波技術則能有效抑制火焰，甚至在起火初期就阻止燃燒。

目前這項技術仍有限制，只能適用於小型火源，尚無法應對森林大火等大規模災害。儘管如此，這種「無水滅火」的概念，仍為未來消防科技開啟新的可能。

NASA 工程師 滅火器

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