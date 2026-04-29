快訊

交鋒80分鐘沒共識 藍版軍購條例仍待協調整合

LINE免費貼圖6款！賓士貼圖免任務用半年 「使用鈔能力」購物男女必用

大雨要來了！2縣市大雷雨轟半小時 1縣市大雨恐下到明天

聽新聞
0:00 / 0:00

22僧侶赴泰受訓行李藏大麻！佛界切割「全是冒牌貨」遭警打臉

聯合新聞網／ 綜合報導
斯里蘭卡驚傳22名赴泰受訓的實習僧侶，在行李箱夾帶總重約110公斤的高效力大麻品種「Kush」。行李箱示意圖。 圖／AI生成
斯里蘭卡驚傳22名赴泰受訓的實習僧侶，在行李箱夾帶總重約110公斤的高效力大麻品種「Kush」。行李箱示意圖。 圖／AI生成

斯里蘭卡班達拉奈克國際機場（BIA）本月25日破獲一起重大走私案，令人震驚的是，涉案嫌犯竟是22名身穿僧袍的實習僧侶。這批人涉嫌自泰國返國時，在行李箱夾帶總重約110公斤（242磅）的高效力大麻品種「Kush」，黑市價值估計高達340萬美元（約新台幣1.1億元）。

根據《紐約郵報》報導，斯里蘭卡海關發言人表示，遭逮捕者多為正在受訓的實習僧侶，剛結束為期4天的泰國行程返國。調查發現，每人行李箱內均設有假隔板，夾層中藏有約5公斤Kush，其餘空間則放滿文具用品與糖果，企圖掩人耳目。

涉案僧侶供稱，此次泰國行全由一名匿名人士支付費用，對方並表示部分包裹是要帶回國的「捐贈物資」。警方後續也在斯里蘭卡境內逮捕第23名僧侶，懷疑其為整趟旅程與走私行動的策畫者。

事件曝光後，當地佛教高層僧侶發表聯合聲明，指涉案組織者是利用宗教服飾掩飾犯罪行為的「冒牌僧侶」。不過警方指出，部分被捕者確實來自斯里蘭卡各地寺廟與佛教教育機構。

目前22名涉案僧侶已於26日首次出庭，法院裁定還押7天，以利進一步調查。海關則表示，這是該機場歷來單次查獲最大宗Kush走私案件。

事實上，亞洲過去也曾發生僧侶涉毒案件。2022年，泰國一間寺廟全體僧侶因甲基安非他命檢測呈陽性，遭取消僧籍並送往戒毒；2017年，緬甸也曾有僧侶因私藏400萬顆毒品藥丸遭逮。

大麻 走私 泰國 斯里蘭卡 佛教

延伸閱讀

只因太無聊！泰男連環縱火燒森林：想找樂子 涉破壞自然資源被捕

載運700公斤、市價20億毒品企圖闖關 大陸4漁民最重判無期徒刑

不滿臉被塗蛋糕 印度壽星當街「持槍射殺」3好友

2幫派合設詐騙車手洗錢集團 刑事局逮22嫌送辦

相關新聞

釜ヶ崎的閒人們：《過去，現在，我將會是》鏡頭下的大阪阿伯們

2026年4月26日星期天午夜，烏克蘭人陸續湧入基輔州斯拉武特奇（Slavutych）的廣場，用蠟燭在地面上擺出輻射的標誌，因為這一天正是車諾比（Chornobyl，舊稱Chernobyl是俄文羅馬化

拚搏40年！上市公司董事擬退休玩到盡︰不留遺產 遇1事晚年淒涼

日本一名男子工作四十年，升任上市公司董事，為退休生活做好準備，卻在即將退休前突發蛛網膜下腔出血，手術後失去行走能力與短期記憶，晚年境遇淒涼。其子慨嘆，無法享受夢寐以求的快樂晚年，提醒大家珍惜當下。

泰潑水節半裸露胸！金髮美女熱舞不雅片瘋傳 警拘32歲跨性別女子

泰國潑水節期間，一名32歲跨性別女子因醉酒公開脫去上衣熱舞，引發社會廣泛批評。警方已拘留該女子，並以猥褻行為控告她，最高可罰5,000泰銖。她自稱當時仍穿著比堅尼，並對行為感到後悔。

衝流量無下限！女遊客超商大演「牛奶洗頭秀」 泰國人氣炸：沒教養

泰國便利商店商品多元、服務便利，向來是不少觀光客朝聖熱點，沒想到近日卻傳出離譜鬧劇。一名外籍女遊客為了衝社群流量，竟把7-Eleven當成私人攝影棚，在店內公然把零食、鮮奶倒在自己身上與地板，誇張行徑

為領亡姊6千存款…印度男忍悲扛遺體走3公里 銀行挨轟冷血

印度一名男子為了領取已故姊姊帳戶中的存款，竟挖出遺骨扛在肩上走進銀行，引發當地輿論震驚與撻伐。根據《新德里電視台》（NDTV）報導，事件發生在印度奧迪沙邦肯傑哈爾地區。

22僧侶赴泰受訓行李藏大麻！佛界切割「全是冒牌貨」遭警打臉

斯里蘭卡班達拉奈克國際機場（BIA）本月25日破獲一起重大走私案，令人震驚的是，涉案嫌犯竟是22名身穿僧袍的實習僧侶。這批人涉嫌自泰國返國時，在行李箱夾帶總重約110公斤（242磅）的高效力大麻品種「

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。