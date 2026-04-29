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為領亡姊6千存款…印度男忍悲扛遺體走3公里 銀行挨轟冷血

聯合新聞網／ 綜合報導
印度一名男子為了領取已故姊姊帳戶存款，竟挖出遺骨扛在肩上走進銀行，引發當地輿論震驚與撻伐。 示意圖／ingimage
印度一名男子為了領取已故姊姊帳戶存款，竟挖出遺骨扛在肩上走進銀行，引發當地輿論震驚與撻伐。 示意圖／ingimage

印度一名男子為了領取已故姊姊帳戶中的存款，竟挖出遺骨扛在肩上走進銀行，引發當地輿論震驚與撻伐。根據《新德里電視台》（NDTV）報導，事件發生在印度奧迪沙邦肯傑哈爾地區。

男子吉圖（Jitu Munda）為當地部落居民，其姊姊卡克拉（Kakra Munda）兩個月前過世，且丈夫與孩子早已離世，吉圖成為唯一在世親人。由於姊姊生前在當地銀行仍有約1.93萬盧比（約新台幣6430元）存款，吉圖前往提領時，卻遭銀行以「需本人到場或提供合法繼承文件」為由拒絕。

由於吉圖未受教育，也無死亡證明與繼承文件，無法理解相關程序，只能無功而返。數日後，他竟前往火葬場挖出姊姊遺骨，用布包裹後扛在肩上，在烈日下步行約3公里再次前往銀行，希望藉此證明親屬關係。

當他抵達銀行時，畫面震驚在場民眾，有人落淚，也有人憤怒指責銀行過於冷漠。當地居民認為，銀行本可透過村長證明或實地查訪方式確認身分，但最終卻讓繁瑣文件凌駕於人道關懷之上，「難道窮人要領自己的錢這麼困難嗎？」有民眾不滿表示。

警方接獲通報後到場處理，先安撫吉圖情緒並接手後續事宜，表示將以人道角度協助處理，同時要求銀行說明相關作業流程。

相較於印度案例，在台灣若親屬過世後直接提領其帳戶存款，實務上也存在法律風險。「法律白話文」官網分享過去案例。一名女子在父親過世隔日，持印章與存摺領出帳戶餘額用於辦理喪事，卻遭家人提告偽造文書，最終被法院判處有期徒刑並緩刑。顯示即使出於善意用途，仍可能涉及刑事責任。

從法律面來看，關鍵在於「是否具備授權」。若長輩生前未明確授權子女處理身後財務，擅自以其名義領款，可能構成《刑法》偽造文書及行使偽造文書罪。即使生前曾有授權，部分法院仍認為授權在死亡時即失效，但近年也有見解認為，若可證明確有委託處理後事，則不一定構成犯罪，實務見解仍存在差異。

因此，法律專家建議，最安全的方式仍是在生前預立遺囑並指定執行人，或於事後取得全體繼承人同意，再提領相關款項。否則即使只是為了辦理喪葬，也可能因程序不完備而誤觸法網，衍生不必要的法律糾紛。

印度 死亡 遺產 銀行

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