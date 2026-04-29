衝流量無下限！女遊客超商大演「牛奶洗頭秀」 泰國人氣炸：沒教養

泰國超商商品多元、服務便利，向來是不少觀光客朝聖熱點，沒想到近日卻傳出離譜鬧劇。一名外籍女遊客為了衝社群流量，竟把7-Eleven當成私人攝影棚，在店內公然把零食、鮮奶倒在自己身上與地板，誇張行徑曝光後，瞬間點燃泰國網友怒火。

根據《The Thaiger》報導，影片主角據稱來自哈薩克。她起初對鏡頭大讚泰國便利商店商品選擇豐富，並表示希望自己國家也能有類似商店，不過下一秒畫風突變。

女子直接從貨架拿起零食拆封，接著把食物撒在自己身上與地板，導致碎屑散落四處。隨後她更拿起兩瓶鮮奶，當場從頭頂淋下，任由牛奶流滿全身與地面，甚至噴濺到附近貨架商品。她還對鏡頭笑稱，自己正在調製專屬的「美味雞尾酒」。

整間店瞬間變得凌亂不堪，而後續清潔工作也落到店員身上。影片曝光後，大批泰國網友湧入痛批，直言女子行為毫無教養、公德心低落，更有人怒問：「為了拍影片，就能這樣糟蹋公共空間嗎？」

不少留言認為，事件重點已不只是弄髒店面，而是對店員、其他消費者與公共商業空間的不尊重。隨著爭議持續延燒，女子雖已刪除原始影片，但相關片段早被網友備份並持續瘋傳。