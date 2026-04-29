飯後吃西瓜釀悲劇！一家4口突嘔吐腹瀉 短短12小時內全喪命

印度孟買近日發生一起震驚社會的疑似食物中毒事件，一家四口在深夜一同享用西瓜，沒想到卻嚴重上吐下瀉，緊急送醫後仍回天乏術，在短短12小時內相繼死亡。警方初步研判，死因可能與食物中毒有關，目前已將案件列為意外死亡，並展開全面調查，以釐清實際原因。

根據《NDTV》報導，40歲經營手機配件店的男子阿卜杜拉，與35歲妻子及兩名女兒，於週六晚間約10時30分，與另外5名親戚共進晚餐，期間內吃了印度香飯餐。當時所有人身體狀況正常，未出現任何不適症狀，隨後一家人返回位於派奧尼的住處休息。

返家後約凌晨1時，一家人又食用西瓜作為飯後甜點。不料到了清晨約5時，4人陸續出現劇烈不適，包括嘔吐與腹瀉等症狀。最初由當地醫師到場診治，但因情況迅速惡化，隨即緊急送往醫院搶救。

負責初步診療的醫師庫雷希表示，患者送醫時狀況已相當嚴重，出現明顯脫水與虛弱情形，並伴隨劇烈腸胃症狀。儘管醫院全力搶救，13歲女兒仍於上午率先不治，其母親與16歲姊姊隨後也宣告死亡，父親則在當晚身亡，一家四口在12小時內相繼離世。

警方指出，已在現場查扣尚未食用完的西瓜樣本送驗，並於解剖過程中採集相關檢體，以進一步釐清死因。初步方向包括檢驗是否存在食物汙染、有毒物質或其他異常因素，相關證據正持續蒐集中。

目前，當地食品與藥物管理單位及鑑識團隊已共同介入調查，除針對食物樣本進行分析外，也透過微生物檢測與組織病理學檢查，確認是否涉及細菌感染或其他病理因素。官方表示，確切死因仍須待完整檢驗報告出爐後，才能進一步對外說明。