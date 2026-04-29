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泰潑水節半裸露胸！金髮美女熱舞不雅片瘋傳 警拘32歲跨性別女子

香港01／ 撰文：賈桂琳
警方將女子帶回警署問話。該跨性別女子承認因飲酒過量導致行為失控。（網上影片截圖）
警方將女子帶回警署問話。該跨性別女子承認因飲酒過量導致行為失控。（網上影片截圖）

泰國春武里府邦薩雷（Bang Saray）潑水節（（Songkran）慶祝活動中爆出不雅影片。當地一群年輕女生及跨性別人士在海灘路狂歡期間，有跨性別女子突然脫去上衣「真空」露胸部大跳充滿挑逗性的舞蹈，更被其他人摸胸，由於現場有大量遊客及小孩，片段引來批評。涉事的32歲女子向警方承認是片中人，澄清當天醉酒失控，但她當時仍有穿比堅尼泳褲，否認全裸，希望向公眾致歉，她被控在公共場合進行猥褻行為，最高可罰款5,000泰銖（約4847元台幣）。

跨性別女子潑水節突脫比堅尼上衣半裸熱舞

據《KHAOSOD》、《Amarintv》等泰媒報道，事發於4月20日，邦薩雷海灘路潑水節當晚，大批年輕女性及跨性別人士在震耳欲聾的音樂下跳舞。片段所見，涉事女子Cherry（化名）身穿比堅尼、膚色白皙、容貌姣好，氣氛熱烈之時，她突然脫去上衣露出胸部，下身穿僅遮掩正面、臀部徹底可見的丁字褲，舞蹈充滿挑逗性。

有人伸手摸胸　民眾批評行為不雅

現場不少人起哄圍觀並拍片，有男子趁機伸手摸該女子胸部。影片瘋傳後，由於事發場合有大批外國遊客，也有許多兒童，民眾批評其不雅行為影響當地旅遊形象。

32歲疑犯認片中人　強調下身有比堅尼褲非全裸

4月21日，梭桃邑（Sattahip）警方展開調查，鎖定32歲涉事者身份並將其帶回警署問話，亦有報道指涉案人是自首。她承認自己是片中，因飲酒過量導致行為失控，做出過火舉動。她解釋自己雖脫去上衣，但有遮擋胸部，且全程穿著比堅尼下裝，並非完全裸露，事後對行為感後悔，希望向公眾道歉。

涉公共場合進行猥褻行為　最高罰5,000泰銖

涉案人目前被拘留，泰國警方將以《刑法》第 388 條，任何人在公共場合進行猥褻行為（如暴露身體、公開性行為或不雅動作），最高罰款5,000泰銖處理案件。當地警方強調，飲酒並非行為失當的藉口，潑水節雖為傳統狂歡節日，但市民和遊客需遵守法律與公序良俗。

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文章授權轉載自《香港01》

跨性別 泰國 罰款

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